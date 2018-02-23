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Роздягання жінок у суді: Лутковська заявила про дискримінацію

П'ятниця, 23 лютого 2018, 16:57

Уповноважений з прав людини Валерія Лутковська закликала Нацполіцію провести службове розслідування через дії правоохоронців, які влаштовували додатковий огляд журналісткам в Оболонському районному суді 21 лютого.

Про це повідомляється на сайті омбудсмена.

Зазначається, що звернення Лутковська направила до Головного управління Національної поліції у м. Києві та Оболонського управління поліції Національної поліції у м. Києві

"За наслідками моніторингу засобів масової інформації… виявлено порушення прав жінок у місті Києві, вчинене працівниками поліції", – йдеться в повідомленні.

Зокрема жінок зобов’язували знімати верхній одяг, декого – просили пройти зі співробітницями поліції в окрему кімнату, оголитися і продемонструвати відсутність написів на тілі.

"При цьому, чоловіків-відвідувачів правоохоронці просили показувати лише речі та документи", – наголошують в офісі омбудсмена, вказуючи, що дії правоохоронців свідчать про необґрунтоване відмінне до них ставлення, приниження їхньої гідності, які призвели до дискримінації за ознакою статі.

Крім звернення щодо розслідування у листі висловлено прохання провести інформаційно-роз’яснювальну роботу зі співробітниками поліції щодо необхідності дотримання принципу недискримінації в своїй роботі.

Як відомо, 21 лютого в Оболонському райсуді, який слухає справу за звинуваченням у держзраді екс-президента Віктора Януковича, планувався допит президента Петра Порошенка, в зв'язку з чим були посилені заходи безпеки. Згодом суд задовольнив клопотання прокуратури про допит глави держави в режимі відеоконференції.

Близько 11:00 правоохоронці, які забезпечували дотримання правопорядку в Оболонському райсуді, ввели додаткові заходи безпеки.

Зокрема вони зобов'язували жінок, що приходять на 5 поверх, де знаходиться зал засідань №15 і розглядається вказана справа, пройти зі співробітницями поліції в окрему кімнату і продемонструвати відсутність написів на тілі.

Самі правоохоронці пояснили посилені заходи безпеки статусом свідка Петра Порошенка.

Крім того, повідомлялось про затримання активістки громадського руху Femen. В столичній поліції наголосили, що активістку Femen запросили для встановлення особи та профілактичної бесіди.

З протестом проти таких дій силових структур виступило міжфракційне об'єднання депутатів Верховної Ради "Рівні можливості".

"Такі дії зі сторони Національної поліції України є неприпустимими та вимагають публічних пояснень та вибачень", – йдеться в їхній заяві.

Пізніше речник президента повідомив, що АП чекає на результати розслідування "неприпустимих дій" правоохоронців.

Софія Лукашова для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: права людинисправа про держзрадуполіція
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