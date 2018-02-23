Раздевание женщин в суде: Лутковская заявила о дискриминации

Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская призвала Нацполицию провести служебное расследование из-за действий правоохранителей, которые устраивали дополнительный осмотр журналисткам в Оболонском районном суде 21 февраля.

Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Отмечается, что обращение Лутковская направила в Главное управление Национальной полиции в г. Киеве и Оболонское управление полиции Нацполиции в Киеве

"По результатам мониторинга средств массовой информации… выявлено нарушение прав женщин в городе Киеве, совершенное работниками полиции", – говорится в сообщении.

В частности женщин обязывали снимать верхнюю одежду, некоторых – просили пройти с сотрудницами полиции в отдельную комнату, обнажиться и продемонстрировать отсутствие надписей на теле.

"При этом, мужчин-посетителей правоохранители просили показывать только вещи и документы", – отмечают в офисе омбудсмена, указывая, что действия правоохранителей свидетельствуют о необоснованном к ним отношении, унижении их достоинства, что привело к дискриминации по признаку пола.

Кроме обращения по расследованию в письме выражена просьба провести информационно-разъяснительную работу с сотрудниками полиции о необходимости соблюдения принципа недискриминации в своей работе.

Как сообщалось, 21 февраля в Оболонском райсуде, который слушает дело по обвинению в госизмене экс-президента Виктора Януковича, планировался допрос президента Петра Порошенко, в связи с чем были усилены меры безопасности. Впоследствии суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о допросе главы государства в режиме видеоконференции.

Около 11:00 правоохранители, обеспечивающие соблюдение правопорядка в Оболонском райсуде, ввели дополнительные меры безопасности.

В частности, они обязывали женщин, приходящих на 5 этаж, где находится зал заседаний №15 и рассматривается указанное дело, пройти с сотрудницами полиции в отдельную комнату и продемонстрировать отсутствие надписей на теле.

Кроме этого, сообщалось о задержании активистки общественного движения Femen. В столичной полиции отметили, что активистку Femen пригласили для установления личности и профилактической беседы.

Сами правоохранители объяснили усиленные меры безопасности статусом свидетеля Петра Порошенко.

С протестом против таких действий силовых структур выступило межфракционное объединение депутатов Верховной Рады "Равные возможности".

"Такие действия со стороны Национальной полиции Украины являются недопустимыми и требуют публичных объяснений и извинений", – говорится в их заявлении.

Позже пресс-секретарь президента заявил, что АП ждет результатов расследования "недопустимых действий" правоохранителей.