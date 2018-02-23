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Брат глави КС заперечує звинувачення в причетності до розкрадання

П'ятниця, 23 лютого 2018, 18:01

Брат новообраного глави Конституційного суду Станіслава Шевчука Рулав Одд заперечує звинувачення в причетності до розкрадання майна державного підприємства "Укрхімтрансаміак".

Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook 23 лютого.

"В останні дні деякі ЗМІ поширили інформацію про нібито мою причетність до протиправних дій, прив'язавши це до новини про обрання мого брата Станіслава Шевчука главою Конституційного суду", – пише він.

"Заявляю, що ця інформація не відповідає дійсності, а моя трудова діяльність є прозорою і відкритою", – зазначає Одд.

Він запевняє, що готовий до будь-яких перевірок правоохоронних органів, а інформаційну кампанію проти себе пов'язує зі спробою дискредитації і вчинення тиску на члена сім'ї, який очолив КС.

"З моїм братом ми займаємося різної діяльністю, ніяк не пов'язані професійно і юридично, а його бездоганну репутацію можна вивчити в численних українських і міжнародних джерелах", – зазначає Одд.

Рулав Одд є братом Станіслава Шевчука, який 21 лютого був обраний головою Конституційного Суду.

У своїй декларації за 2016 рік Шевчук вказав свого брата і його частку 70% у ТОВ "Українська морська транспортна компанія". Ще 30% цієї фірми належить Володимиру Кондибку, якого деякі ЗМІ називають родичем в.о. голови ДП "Укрхімтрансаміак" Олега Трегубенка.

Видання "Наші гроші" з посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва від 5 грудня 2017 року писало, що співробітники ТОВ "Українська морська транспортна компанія", співзасновником якого є брат Шевчука, причетні до розкрадання коштів ДП "Укрхімтрансаміак".

Українська правда

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Теми: КСкорупція
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