Брат главы КС отрицает обвинения в причастности к расхищению

Брат новоизбранного главы Конституционного суда Станислава Шевчука Рулав Одд отрицает обвинения в причастности к расхищению имущества государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак".

Об этом он заявил на своей странице в Facebook 23 февраля.

"В последние дни некоторые СМИ распространили информацию о якобы моей причастности к противоправным действиям, привязав это к новости об избрании моего брата Станислава Шевчука главой Конституционного Суда", – пишет он.

"Заявляю, что эта информация не соответствует действительности, а моя трудовая деятельность является прозрачной и открытой", – отмечает Одд.

Он отмечает, что готов к любым проверкам правоохранительных органов, а информационную кампанию против себя связывает с попыткой дискредитации и оказания давления на члена семьи, возглавившего КС.

"С моим братом мы занимаемся разной деятельностью, никак не связаны профессионально и юридически, а его безупречную репутацию можно изучить в многочисленных украинских и международных источниках", – отмечает Одд.

Рулав Одд является братом Станислава Шевчука, который 21 февраля был избран главой Конституционного Суда.

В своей декларации за 2016 год Шевчук указал своего брата и его долю 70% в ООО "Украинская морская транспортная компания". Еще 30% этой фирмы принадлежит Владимиру Кондибку, которого некоторые СМИ называют родственником и.о. директора ГП "Укрхимтрансаммиак" Игоря Трегубенко.

Издание "Наші гроші", ссылаясь на постановление Печерского райсуда Киева от 5 декабря 2017 год писало, что служащие ООО "Украинская морская транспортная компания", соучредителем которого является брат Шевчука, причастны к хищению средств ГП "Укрхимтрансаммиак".