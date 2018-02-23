Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Брат главы КС отрицает обвинения в причастности к расхищению

Пятница, 23 февраля 2018, 18:01

Брат новоизбранного главы Конституционного суда Станислава Шевчука Рулав Одд отрицает обвинения в причастности к расхищению имущества государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак".

Об этом он заявил на своей странице в Facebook 23 февраля.

"В последние дни некоторые СМИ распространили информацию о якобы моей причастности к противоправным действиям, привязав это к новости об избрании моего брата Станислава Шевчука главой Конституционного Суда", – пишет он.

"Заявляю, что эта информация не соответствует действительности, а моя трудовая деятельность является прозрачной и открытой", – отмечает Одд.

Он отмечает, что готов к любым проверкам правоохранительных органов, а информационную кампанию против себя связывает с попыткой дискредитации и оказания давления на члена семьи, возглавившего КС.

"С моим братом мы занимаемся разной деятельностью, никак не связаны профессионально и юридически, а его безупречную репутацию можно изучить в многочисленных украинских и международных источниках", – отмечает Одд.

Рулав Одд является братом Станислава Шевчука, который 21 февраля был избран главой Конституционного Суда.

В своей декларации за 2016 год Шевчук указал своего брата и его долю 70% в ООО "Украинская морская транспортная компания". Еще 30% этой фирмы принадлежит Владимиру Кондибку, которого некоторые СМИ называют родственником и.о. директора ГП "Укрхимтрансаммиак" Игоря Трегубенко.

Издание "Наші гроші", ссылаясь на постановление Печерского райсуда Киева от 5 декабря 2017 год писало, что служащие ООО "Украинская морская транспортная компания", соучредителем которого является брат Шевчука, причастны к хищению средств ГП "Укрхимтрансаммиак".

Украинская правда
Темы: КСкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
КС
"Венецианка" оценила законопроект о реформе отбора судей КСУ
Оксюморон конфликта интересов в Конституционном Суде
КС начал рассматривать дело о толковании статьи о едином гражданстве
Последние новости
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
23:07
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
Все новости...
Реклама: