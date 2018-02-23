В США очікують, що Рік Гейтс визнає себе винним

Від помічника Пола Манафорта Ріка Гейтса очікують, що він визнає вину у кримінальній справі в рамках розслідування щодо втручання РФ у вибори президента США.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело.

"Не було відразу зрозуміло умови угоди, яку інформацію Гейтс надав прокурорам або чи буде він продовжувати співпрацювати у розслідуванні", - зазначає видання.

У CNN додають, що заяву очікують 23 лютого після обіду за місцевим часом.

Ця інформація про можливе визнання вини Гейтсом стала відомою після подання нових звинувачень Мюллером проти Манафорта та самого Гейтса.

Прокурори стверджують, що через офшорні рахунки, контрольовані Манафортом пройшло більше 75 мільйонів доларів. Манафорт, згідно із звинуваченням, за допомогою Гейтса, відмив понад 30 мільйонів доларів доходу, які приховав від Міністерства фінансів США і міністерства юстиції. Гейтс, в свою чергу, приховав близько 3 мільйонів доларів доходу.

"Манафорт і Гейтс отримали десятки мільйонів доларів доходу від їх роботи в Україні", - йдеться в новому обвинувальному висновку.

Як відомо, 30 жовтня 2017 року було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту і Річарду Гейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії і роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином у США.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між командою Дональда Трампа і Росією, почасти через численні зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з екс-президентом України Віктором Януковичем.

У середині грудня 2017 року суддя окружного суду в США частково задовольнила прохання Манафорта щодо звільнення з-під домашнього арешту: він може лишати свій будинок в Олександрії для перебування у іншій резиденції в Палм-Біч (Флорида), але має носити електронний браслет.

Пізніше розслідування на чолі з Мюллером висунуло обвинувачення 13 громадянам Росії і 3 російським компаніям у зв’язку з проведенням нелегальної інформаційної кампанії з метою впливу на президентські вибори у США 2016 року.