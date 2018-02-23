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Роздягання жінок у суді: у поліції наголосили, що дотримувалися закону

П'ятниця, 23 лютого 2018, 21:54

Поліцейські діяли відповідно до правил забезпечення безпеки перших осіб держави, коли влаштовували додатковий огляд журналісткам в Оболонському районному суді 21 лютого.

Про це написав речник Нацполіції Ярослав Тракало у Facebook.

"У кожній країні є свої правила щодо забезпечення безпеки перших осіб держави. У нас цим питанням опікується Управління державної охорони. Саме ця установа чітко формує підходи та заходи безпеки", - розповів Тракало.

Він пояснив, що це означає, що всі державні органи, які причетні до процесу забезпечення безпеки, діють чітко і відповідно до інструкцій.

"Щодо дій поліції в Оболонському суді, то заходи по забезпеченню безпеки проводилися винятково відповідно до ст. 29 ЗУ "Про Національну поліцію". А поверхневий огляд жінок – у суворій відповідності з ч. 3 ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію": "Поверхнева перевірка здійснюється поліцейськими відповідної статі…", - наголосив речник.

Він розповів, що жінки-поліцейські просили журналісток, які хотіли пройти на судове засідання, розстебнути "верхній одяг і нічого більше".

"Під час цих заходів було виявлено представницю одного з громадських рухів, яка мала на меті виразити свій протест в доволі епатажний спосіб. З нею провели роз’яснювальну бесіду і відпустили", - зазначив Тракало.

Як відомо, 21 лютого в Оболонському райсуді, який слухає справу за звинуваченням у держзраді екс-президента Віктора Януковича, планувався допит президента Петра Порошенка, в зв'язку з чим були посилені заходи безпеки. Згодом суд задовольнив клопотання прокуратури про допит глави держави в режимі відеоконференції.

Близько 11:00 правоохоронці, які забезпечували дотримання правопорядку в Оболонському райсуді, ввели додаткові заходи безпеки.

Зокрема вони зобов'язували жінок, що приходять на 5 поверх, де знаходиться зал засідань №15 і розглядається вказана справа, пройти зі співробітницями поліції в окрему кімнату і продемонструвати відсутність написів на тілі.

Самі правоохоронці пояснили посилені заходи безпеки статусом свідка Петра Порошенка.

Крім того, повідомлялось про затримання активістки громадського руху Femen. В столичній поліції наголосили, що активістку Femen запросили для встановлення особи та профілактичної бесіди.

З протестом проти таких дій силових структур виступило міжфракційне об'єднання депутатів Верховної Ради "Рівні можливості".

"Такі дії зі сторони Національної поліції України є неприпустимими та вимагають публічних пояснень та вибачень", – йдеться в їхній заяві.

Пізніше речник президента повідомив, що АП чекає на результати розслідування "неприпустимих дій" правоохоронців.

Українська правда

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Теми: поліціясправа про держзрадусуд
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