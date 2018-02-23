Раздевание женщин в суде: в полиции подчеркнули, что соблюдали закон

Полицейские действовали в соответствии с правилами обеспечения безопасности первых лиц государства, когда устраивали дополнительный осмотр журналисткам в Оболонском районном суде 21 февраля.

Об этом написал спикер Нацполиции Ярослав Тракало в Facebook.

"В каждой стране есть свои правила по обеспечению безопасности первых лиц государства. У нас этим вопросом занимается Управление государственной охраны. Именно это учреждение четко формирует подходы и меры безопасности", - рассказал Тракало.

Он пояснил, что это означает, что все государственные органы, причастные к процессу обеспечения безопасности, действуют четко и в соответствии с инструкциями.

"Касательно действий полиции в Оболонском суде, то меры по обеспечению безопасности проводились исключительно в соответствии со ст. 29 ЗУ "О Национальной полиции". А поверхностный осмотр женщин - в строгом соответствии с ч. 3 ст. 34 Закона Украины "О Национальной полиции": "Поверхностная проверка осуществляется полицейскими соответствующего пола ...", - отметил спикер.

Он рассказал, что женщины-полицейские просили журналисток, которые хотели пройти на судебное заседание, расстегнуть "верхнюю одежду и ничего больше".

"Во время этих мероприятий было выявлено представительницу одного из общественных движений, которая имела целью выразить свой протест в довольно эпатажный способ. С ней провели разъяснительную беседу и отпустили", - отметил Тракало.

Как сообщалось, 21 февраля в Оболонском райсуде, который слушает дело по обвинению в госизмене экс-президента Виктора Януковича, планировался допрос президента Петра Порошенко, в связи с чем были усилены меры безопасности. Впоследствии суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о допросе главы государства в режиме видеоконференции.

Около 11:00 правоохранители, обеспечивающие соблюдение правопорядка в Оболонском райсуде, ввели дополнительные меры безопасности.

В частности, они обязывали женщин, приходящих на 5 этаж, где находится зал заседаний №15 и рассматривается указанное дело, пройти с сотрудницами полиции в отдельную комнату и продемонстрировать отсутствие надписей на теле.

Кроме этого, сообщалось о задержании активистки общественного движения Femen. В столичной полиции отметили, что активистку Femen пригласили для установления личности и профилактической беседы.

Сами правоохранители объяснили усиленные меры безопасности статусом свидетеля Петра Порошенко.

С протестом против таких действий силовых структур выступило межфракционное объединение депутатов Верховной Рады "Равные возможности".

"Такие действия со стороны Национальной полиции Украины являются недопустимыми и требуют публичных объяснений и извинений", – говорится в их заявлении.

Позже пресс-секретарь президента заявил, что АП ждет результатов расследования "недопустимых действий" правоохранителей.