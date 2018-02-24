Суди не розпочали розгляд третини кримінальних справ НАБУ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура спрямувала до суду обвинувальні акти зі 116 кримінальних проваджень НАБУ. Але судовий розгляд 44 справ досі не розпочався.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що у деяких провадженнях підготовче засідання не може відбутися понад рік.

"Наразі судові рішення ухвалені лише у 28 справах. Так, у 19 справах ухвалено обвинувальний вирок не пов’язаний з позбавленням волі. Про реальний термін ув’язнення йдеться у 2 випадках. Більшість обвинувальних вироків – це угоди про визнання винуватості з другорядними учасниками корупційних схем", – йдеться у заяві.

"З січня 2017 року судді не можуть розпочати розгляд у провадженні за обвинуваченням судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, якого було викрито на отриманні неправомірної вигоди в розмірі понад 250 тис. грн. За цей час призначено вже третю колегію суддів, однак засідання відкладають з різних причин: неявка учасників процесу, визначення підсудності тощо", – наголошують у НАБУ.

"НАБУ наполягає на необхідності якнайшвидшого створення в Україні Спеціалізованого антикорупційного суду, який зможе поставити крапку у справах НАБУ", – підкреслюють в Бюро.

Як відомо, 23 грудня 2017 року президент Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді проект закону про Вищий антикорупційний суд, створити який вимагали активісти та західні політики.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій прогнозує ухвалення закону про Антикорупційний суду до травня.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вважає, що Антикорупційний суд не зможе запрацювати цього року.

Порошенко ж вважає, що створити Антикорупційний суд слід до кінця цього року.

Президент заявляв, що законопроект має відповідати українській Конституції та законодавству – і "нічия думка не є остаточною".