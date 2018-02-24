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Суды не начали рассмотрение трети уголовных дел НАБУ

Суббота, 24 февраля 2018, 01:08
Суды не начали рассмотрение трети уголовных дел НАБУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительные акты по 116 уголовных производствах НАБУ. Но судебное разбирательство 44 дел до сих пор не началось.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что в некоторых производствах подготовительное заседание не может состояться более года.

"Сейчас судебные решения приняты только в 28 делах. Так, в 19 делах вынесенный обвинительный приговор не связан с лишением свободы. О реальных сроках заключения говорится в 2 случаях. Большинство обвинительных приговоров  это соглашения о признании виновности с второстепенными участниками коррупционных схем",  говорится в заявлении.

 

"С января 2017 года судьи не могут приступить к рассмотрению в производстве по обвинению судьи Октябрьского районного суда г. Днепропетровска, который был разоблачен на получении неправомерной выгоды в размере более 250 тыс. грн. За это время назначено уже третью коллегию судей, однако заседание откладывают по разным причинам: неявка участников процесса, определение подсудности",  отмечают в НАБУ.

 

"НАБУ настаивает на необходимости скорейшего создания в Украине Специализированного антикоррупционного суда, который сможет поставить точку в делах НАБУ",  подчеркивают в Бюро.

Как известно, 23 декабря 2017 года президент Петр Порошенко зарегистрировалв Верховной Раде проект закона о Высшем антикоррупционном суде, создать который требовали активисты и западные политики.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует принятие закона об Антикоррупционном суде до мая.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает, что Антикоррупционный суд не сможет заработать в этом году.

Порошенко же считает, что создать Антикоррупционный суд следует до конца этого года.

Президент заявлял, что законопроект должен соответствовать украинской Конституции и законодательству – и "ничье мнение не является окончательным".

Темы: НАБУАнтикоррупционная прокуратурасуд
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