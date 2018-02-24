Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Авдіївка і 7 прилеглих селищ досі сидять без газу

Субота, 24 лютого 2018, 08:21

Новозбудований газопровід до Авдіївки не пройшов необхідного випробовування, тож газопостачання Авдіївки та 7 сіл Ясинуватського району наразі не є можливим. 

Про це повідомили у ПАТ "Донецькоблгаз". 

У компанії зазначили, що департамент розвитку базових галузей промисловості ДонОДА та генпідрядник будівництва газопроводу - ТОВ "Теплоенерго-комплект" - провели продувку, заповнення та випробування новозбудованого газопроводу від ГРС смт. Очеретине до Авдіївки.

"Газопровід необхідного випробування не пройшов через наявне падіння тиску. Газопостачання споживачів Авдіївки і 7 сіл Ясинуватського району унеможливлюється через загрозу для життя та здоров’я населення", - заявили у "Донецькоблгазі". 

Як відомо, новий газопровід до Авдіївки будують в обхід окупованих територій: на початку червня 2017 року обстріли пошкодили магістральний газопровід, через що без газу залишились 20 тисяч жителів Авдіївки та населених пунктів Ясинуватського району. 

У грудні 2017 року глава Мінрегіонбуду Геннадій Зубко заявляв, що Авдіївка може отримати новий газопровід до Нового року, а у січні 2018 року очільник Донеччини Павло Жебрівський - що новий газопровід повністю готовий до випробувань.

На початку лютого Жебрівський звинуватив ПАТ "Донецькоблгаз" у саботажі подачі газу мешканцям Авдіївки і селищ Ясинуватського району, у компанії ці звинувачення відкидають. 

Станом на 19 лютого у "Донецькоблгазі" заявляли, що повністю готові до виконання робіт з відновлення газопостачання Авдіївки і 7 селищ Ясинуватського району. 

Українська правда
Теми: АвдіївкаАТОгаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
Авдіївка
Росіяни намагались наступати на 4 напрямках, але безуспішно − Генштаб
Росіяни вдарили ракетами по Авдіївці: влучили у багатоповерхівку, 2 поранених
Росіяни 12 разів масовано обстріляли центр Авдіївки
Останні новини
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
Усі новини...
Реклама: