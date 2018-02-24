Авдіївка і 7 прилеглих селищ досі сидять без газу

Новозбудований газопровід до Авдіївки не пройшов необхідного випробовування, тож газопостачання Авдіївки та 7 сіл Ясинуватського району наразі не є можливим.

Про це повідомили у ПАТ "Донецькоблгаз".

У компанії зазначили, що департамент розвитку базових галузей промисловості ДонОДА та генпідрядник будівництва газопроводу - ТОВ "Теплоенерго-комплект" - провели продувку, заповнення та випробування новозбудованого газопроводу від ГРС смт. Очеретине до Авдіївки.

"Газопровід необхідного випробування не пройшов через наявне падіння тиску. Газопостачання споживачів Авдіївки і 7 сіл Ясинуватського району унеможливлюється через загрозу для життя та здоров’я населення", - заявили у "Донецькоблгазі".

Як відомо, новий газопровід до Авдіївки будують в обхід окупованих територій: на початку червня 2017 року обстріли пошкодили магістральний газопровід, через що без газу залишились 20 тисяч жителів Авдіївки та населених пунктів Ясинуватського району.

У грудні 2017 року глава Мінрегіонбуду Геннадій Зубко заявляв, що Авдіївка може отримати новий газопровід до Нового року, а у січні 2018 року очільник Донеччини Павло Жебрівський - що новий газопровід повністю готовий до випробувань.

На початку лютого Жебрівський звинуватив ПАТ "Донецькоблгаз" у саботажі подачі газу мешканцям Авдіївки і селищ Ясинуватського району, у компанії ці звинувачення відкидають.

Станом на 19 лютого у "Донецькоблгазі" заявляли, що повністю готові до виконання робіт з відновлення газопостачання Авдіївки і 7 селищ Ясинуватського району.