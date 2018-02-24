Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Авдеевка и 7 сел до сих пор сидят без газа

Суббота, 24 февраля 2018, 08:21

Новый газопровод до Авдеевки не прошел необходимых испытаний, поэтому газоснабжение Авдеевки и 7 сел Ясиноватского района в настоящее время невозможно. 

Об этом заявили в ОАО "Донецкоблгаз".

В компании отметили, что департамент развития базовых отраслей промышленности ДонОГА и генподрядчик строительства газопровода - ООО "Теплоэнерго-комплект" - провели продувку, заполнение и испытание нового газопровода от ГРС с.Очеретино до Авдеевки.

"Газопровод необходимых испытаний не прошел из-за имеющегося падения давления. Газоснабжение потребителей Авдеевки и 7 сел Ясиноватского района исключается из-за угрозы для жизни и здоровья населения", - заявили в "Донецкоблгазе".

Как известно, новый газопровод в Авдеевку строят в обход оккупированных территорий: в начале июня 2017 года обстрелы повредили магистральный газопровод, из-за чего без газа остались 20 тыс. жителей Авдеевки и населенных пунктов Ясиноватского района.

В декабря 2017 года глава Минрегионстроя Геннадий Зубко заявил, что Авдеевка может получить новый газопровод до Нового года, а в января 2018 года глава Донецкой обл. Павел Жебривский - что новый газопровод полностью готов к испытаниям.

В начале февраля Жебривский обвинил ПАО "Донецкоблгаз" в саботаже подачи газа жителям Авдеевки и поселков Ясиноватского района, в компании эти обвинения отвергают.

По состоянию на 19 февраля в "Донецкоблгазе" заявляли, что полностью готовы к выполнению работ по восстановлению газоснабжения Авдеевки и 7 поселков Ясиноватского района.

Украинская правда
Темы: АвдеевкаАТОгаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Авдеевка
Россияне пытались наступать на 4 направлениях, но безуспешно − Генштаб
Россияне ударили ракетами по Авдеевке: попали в многоэтажку, 2 раненых
Россияне 12 раз массированно обстреляли центр Авдеевки
Последние новости
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
23:07
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
Все новости...
Реклама: