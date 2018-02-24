Авдеевка и 7 сел до сих пор сидят без газа

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Суббота, 24 февраля 2018, 09:21

Новый газопровод до Авдеевки не прошел необходимых испытаний, поэтому газоснабжение Авдеевки и 7 сел Ясиноватского района в настоящее время невозможно. 

Об этом заявили в ОАО "Донецкоблгаз".

В компании отметили, что департамент развития базовых отраслей промышленности ДонОГА и генподрядчик строительства газопровода - ООО "Теплоэнерго-комплект" - провели продувку, заполнение и испытание нового газопровода от ГРС с.Очеретино до Авдеевки.

"Газопровод необходимых испытаний не прошел из-за имеющегося падения давления. Газоснабжение потребителей Авдеевки и 7 сел Ясиноватского района исключается из-за угрозы для жизни и здоровья населения", - заявили в "Донецкоблгазе".

Как известно, новый газопровод в Авдеевку строят в обход оккупированных территорий: в начале июня 2017 года обстрелы повредили магистральный газопровод, из-за чего без газа остались 20 тыс. жителей Авдеевки и населенных пунктов Ясиноватского района.

В декабря 2017 года глава Минрегионстроя Геннадий Зубко заявил, что Авдеевка может получить новый газопровод до Нового года, а в января 2018 года глава Донецкой обл. Павел Жебривский - что новый газопровод полностью готов к испытаниям.

В начале февраля Жебривский обвинил ПАО "Донецкоблгаз" в саботаже подачи газа жителям Авдеевки и поселков Ясиноватского района, в компании эти обвинения отвергают.

По состоянию на 19 февраля в "Донецкоблгазе" заявляли, что полностью готовы к выполнению работ по восстановлению газоснабжения Авдеевки и 7 поселков Ясиноватского района.

Украинская правда
Темы: Авдеевка АТО газ
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