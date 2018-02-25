Меркель і Макрон мають намір поговорити з Путіним щодо Сирії

Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон мають намір провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним про реалізацію резолюції ООН про перемир'я.

Про це пише DW.com.

Переговори з Путіним плануються вже 25 лютого. Темою для обговорення стане практичне здійснення резолюції Радбезу ООН про припинення вогню в Сирії.

"Зокрема, Макрон і Меркель збираються обговорити з Путіним політичні плани щодо тривалого миру в Сирії. Режим припинення вогню став "необхідним першим кроком" до цього", -йдеться у повідомленні.

#UPDATE French President Macron and German Chancellor Merkel will speak with Russian President Putin to push for a truce after UN Security Council unanimously demands 30-day ceasefire in Syria https://t.co/ARiT2ij8qo pic.twitter.com/PaBTaPj1G2 — AFP news agency (@AFP) February 25, 2018

Як відомо, під час спеціального засідання 22 лютого РБ ООН не змогла прийняти проект резолюції щодо Сирії, яка передбачає 30-денне припинення вогню і робить можливою доставку гуманітарної допомоги і евакуацію мирного населення, зокрема, зі Східної Гути.

Ухваленню документа завадила Росія, яка не погодилася з низкою пунктів проекту резолюції, представленого Швецією і Кувейтом. Як постійний член РБ ООН Росія може застосувати право вето до будь-якої резолюції.

На той момент, за повідомленнями сирійських правозахисників, сили Асада і РФ протягом п'яти днів бомбили райони східної Гути, контрольовані повстанцями, в результаті чого загинуло понад 400 осіб, з них близько 100 діти.

Як повідомлялося, протягом наступних двох днів кількість загиблих цивільних в результаті авіаударів та обстрілів у Східній Гуті перевищила 500 осіб, більше 100 з них діти.

Рада безпеки ООН прийняла резолюцію з вимогою 30-денного перемир'я в Сирії ввечері 24 лютого.

США закликали РФ і Асада негайно реалізувати резолюцію Радбезу ООН.

Постпред РФ при ООН Василь Небензя заявив, що резолюція Ради Безпеки ООН по Сирії не приведе до негайного перемир'я.

"Перемир'я має бути досягнуто між ворогуючими сторонами на місці. Воно не може бути досягнуте в РБ ООН при всій повазі до цієї інституції", - сказав він журналістам після засідання РБ ООН.