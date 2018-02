Меркель і Макрон мають намір поговорити з Путіним щодо Сирії

Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон мають намір провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним про реалізацію резолюції ООН про перемир'я.

Про це пише DW.com.

Переговори з Путіним плануються вже 25 лютого. Темою для обговорення стане практичне здійснення резолюції Радбезу ООН про припинення вогню в Сирії.

"Зокрема, Макрон і Меркель збираються обговорити з Путіним політичні плани щодо тривалого миру в Сирії. Режим припинення вогню став "необхідним першим кроком" до цього", -йдеться у повідомленні.

#UPDATE French President Macron and German Chancellor Merkel will speak with Russian President Putin to push for a truce after UN Security Council unanimously demands 30-day ceasefire in Syria https://t.co/ARiT2ij8qo pic.twitter.com/PaBTaPj1G2