Меркель и Макрон намерены поговорить с Путиным по поводу Сирии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон намерены провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным о реализации резолюции ООН о перемирии.

Об этом пишет DW.com.

Переговоры с Путиным планируются уже 25 февраля. Темой для обсуждения станет практическое осуществление резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Сирии.

"В частности, Макрон и Меркель собираются обсудить с Путиным политические планы в отношении продолжительного мира в Сирии. Режим прекращения огня стал "необходимым первым шагом" к тому", - говорится в сообщении.

#UPDATE French President Macron and German Chancellor Merkel will speak with Russian President Putin to push for a truce after UN Security Council unanimously demands 30-day ceasefire in Syria https://t.co/ARiT2ij8qo pic.twitter.com/PaBTaPj1G2