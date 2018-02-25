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Меркель и Макрон намерены поговорить с Путиным по поводу Сирии

Воскресенье, 25 февраля 2018, 04:11

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон намерены провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным о реализации резолюции ООН о перемирии.

Об этом пишет DW.com.

Переговоры с Путиным планируются уже 25 февраля. Темой для обсуждения станет практическое осуществление резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Сирии. 

"В частности, Макрон и Меркель собираются обсудить с Путиным политические планы в отношении продолжительного мира в Сирии. Режим прекращения огня стал "необходимым первым шагом" к тому", - говорится в сообщении.

Как известно, во время специального заседания 22 февраля СБ ООН не смог принять проект резолюции по Сирии, которая предусматривает 30-дневное прекращение огня и делает возможной доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирного населения, в частности, из Восточной Гуты.

Принятию документа помешала Россия, которая не согласилась с рядом пунктов проекта резолюции, представленного Швецией и Кувейтом. Как постоянный член СБ ООН Россия может применить право вето к любой резолюции.

На тот момент, по сообщениям сирийских правозащитников, силы Асада и РФ в течении пяти дней бомбили районы восточной Гуты, контролируемые повстанцами, в результате чего погибло более 400 человек, из них около 100 дети.

Как сообщалось, в течении следующих двух дней количество погибших гражданских в результате авиаударов и обстрелов в Восточной Гуте превысило 500 человек, более 100 из них дети.

Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием 30-дневного перемирия в Сирии вечером 24 февраля.

США призвали РФ и Асада немедленно реализовать резолюцию Совбеза ООН.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что резолюция Совета Безопасности ООН по Сирии не приведёт к незамедлительному наступлению перемирия.

"Перемирие должно быть достигнуто между враждующими сторонами на месте. Оно не может быть достигнуто в СБ ООН при всём уважении к этому институту",- сказал он журналистам после заседания СБ ООН.

Темы: СирияРосcияООНГерманияФранция
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