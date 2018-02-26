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Суд відпустив Манафорта з-під арешту для участі в похоронах

Понеділок, 26 лютого 2018, 05:01

Суд дозволив Полу Манафорту взяти участь у похоронах тестя, який помер 24 лютого.

Відповідна постанова була прийнята у неділю, передає The Hill.

Зазначається, що Манафорту дозволено покинути будинок в Олександрії (штат Вірджинія), де він перебуває під домашнім арештом, у період з 26 по 27 лютого.

Суддя Емі Джексон підкреслила, що Манафорт не повинен знімати з себе електронний браслет, який показує його місцезнаходження. Крім того, він має постійно бути в контакті з представниками наглядових служб.

Як відомо, спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер подав новий обвинувальний висновок, який стверджує, що Пол Манафорт у 2012 році таємно заплатив колишнім провідним європейським політикам за лобіювання проросійського уряду України.

Як повідомлялось, 30 жовтня 2017 року було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту і Річарду Гейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії і роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином у США.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між командою Дональда Трампа і Росією, почасти через численні зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з екс-президентом України Віктором Януковичем.

У середині грудня 2017 року суддя окружного суду в США частково задовольнила прохання Манафорта щодо звільнення з-під домашнього арешту: він може лишати свій будинок в Олександрії для перебування у іншій резиденції в Палм-Біч (Флорида), але має носити електронний браслет.

"Українська правда" у Threads

Теми: Пол МанафортСША
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