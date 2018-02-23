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Манафорт платив європейським політикам за лобіювання українського уряду - ФБР

П'ятниця, 23 лютого 2018, 23:30
Манафорт платив європейським політикам за лобіювання українського уряду - ФБР

Спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер подав новий обвинувальний висновок, який стверджує, що Пол Манафорт у 2012 році таємно заплатив колишнім провідним європейським політикам за лобіювання проросійського уряду України.

Про це повідомляє AP.

Зазначається, що обвинувальний акт базується на свідченнях екс-помічника Манафорта Ріка Гейтса.

ФБР звинувачує Манафорта у тому, що він використав офшорні рахунки, щоб заплатити 2 мільйони євро колишнім європейським політикам за лобіювання інтересів проросійського уряду України.

Повідомляється, що політичні діячі, відомі як "габсбургська група", вважалися незалежними аналітиками, хоча насправді їх послуги були проплачені лобістами.

За інформацією видання, приховане лобіювання відбувалося в США.

В обвинувальному висновку йдеться, що групою керує колишній європейський канцлер.

Як відомо, екс-помічник Пола Манафорта Рік Гейтс визнав себе винним у звинуваченнях щодо змови на федеральному рівні та наданні неправдивих свідчень.

Раніше колишньому політтехнологу Партії регіонів і екс-главі передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Полу Манафорту були пред'явлені звинувачення в ухилянні від податків на доходи, отримані в Україні.

Як повідомлялось, 30 жовтня 2017 року було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту і Річарду Гейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії і роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином у США.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між командою Дональда Трампа і Росією, почасти через численні зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з екс-президентом України Віктором Януковичем.

У середині грудня 2017 року суддя окружного суду в США частково задовольнила прохання Манафорта щодо звільнення з-під домашнього арешту: він може лишати свій будинок в Олександрії для перебування у іншій резиденції в Палм-Біч (Флорида), але має носити електронний браслет.

Пізніше розслідування на чолі з Мюллером висунуло обвинувачення 13 громадянам Росії і 3 російським компаніям у зв’язку з проведенням нелегальної інформаційної кампанії з метою впливу на президентські вибори у США 2016 року.

Теми: Пол МанафортСШАУкраїна
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