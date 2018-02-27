США закликали РФ покарати організаторів і замовників убивства Нємцова

Сполучені Штати закликають Росію дотримуватися основних прав і свобод громадян і забезпечити покарання усіх причетних до вбивства російського опозиціонера Бориса Нємцова.

Про це заявила представник Державного департаменту США Гезер Науерт.

"Три роки тому лідер опозиції Борис Нємцов був убитий прямо під стінами Кремля. Як провідний діяч російського демократичного руху, колишній губернатор, міністр енергетики, а також віце-прем'єр-міністр, Борис Нємцов присвятив своє життя службі суспільству і меті зробити Росію більш вільною та заможною. Його пам'ять продовжує надихати російський народ та багатьох інших у всьому світі брати участь у важкій, а часом і небезпечній боротьбі за справедливий, демократичний і відповідальний уряд", - йдеться у заяві.

Вшановуючи пам'ять про життя та працю Нємцова, США повторюють заклик до уряду Росії дотримуватися своїх зобов'язань сприяти і захищати загальні права людини, включаючи свободу вираження поглядів, мирних зібрань та свободу об'єднань.

"Ми знову закликаємо російський уряд забезпечити, щоб усі, хто причетний до цього злочину, включаючи тих, хто організував чи віддавав наказ зробити це, були притягнуті до відповідальності", - заявили у Держдепі США.

Як відомо, опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений 27 лютого 2015 року неподалік Кремля.

На лаві підсудних за підозрою у причетності до його вбивства опинилися колишній офіцер батальйону "Сєвєр" Заур Дадаєв, Темірлан Ескерханов, Хамзат Баха і брати Губашеви.

29 червня в Росії присяжні визнали усіх п'ятьох підсудних винними у вбивстві Нємцова. 13 липня суд засудив головного підозрюваного - Заура Дадаєва - до 20 років колонії суворого режиму і штрафу 100 тисяч російських рублів. Інші підозрювані отримали тривалі терміни позбавлення волі.