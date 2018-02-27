Справу Каськіва передадуть іншим суддям

Двом суддям у справі екс-керівника Держагентства з інвестицій та управління національними проектами Владислава Каськіва оголосили відвід.

Про це "Українській правді" повідомив адвокат Каськіва Віктор Єрмолаєв.

"Відводи задовольнили та справу відправили на новий авторозподіл", – зазначив захисник.

Єрмолаєв додав, що одному судді відвід оголосив прокурор, ще одному – захист.

За словами адвоката, вони були слідчими суддями у справі Каськіва, через що за законом не можуть брати участь у засіданні.

Як відомо, підготовче засідання у справі Каськіва було призначено на 25 січня 2018 року, але не відбулось через хворобу головуючого судді.

Каськіва було оголошено в розшук за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 КК (службова фальсифікація).

Його обвинувачують у розкраданні державних коштів у 2012-2013 роках – 7,6 мільйона гривень за укладеним договором про розміщення рекламних бордів з ТОВ "Глорія". За твердженням обвинувачення, борди так і не було встановлено, а проміжні акти про виконання робіт були підроблені.

1 листопада 2017 року екс-голову Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва екстрадували з Панами.

Цього ж дня Печерський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави. Його звільнили в залі суду, впродовж 5 днів Каськів мав сплатити заставу 160 тисяч.

Крім того, зазначалося, що Каськів відшкодував державі ще до рішення суду майже 7,5 мільйонів гривень збитку.

Цю суму вніс батько екс-депутата Євгена Суслова, власник фермерського господарства Іван Суслов.

6 листопада ГПУ оскаржила рішення Печерського районного суду щодо Каськіва.

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