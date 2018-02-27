Дело Каськива передадут другим судьям

Двум судьям в деле экс-руководителя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива объявили отвод.

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Каськива Виктор Ермолаев.

"Отводы удовлетворили и дело отправили на новое автораспределение", – отметил защитник.

Ермолаев добавил, что одному судье отвод объявил прокурор, еще одному – защита.

По словам адвоката, они были следственными судьями в деле Каськива, из-за чего по закону не могут принимать участие в заседании.

Подготовительное заседание по делу Каськива было назначено на 25 января 2018 года, но не состоялось из-за болезни председательствующего судьи.

Каськив был объявлен в розыск по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог).

Его обвиняют в хищении государственных средств в 2012-2013 годах - 7,6 миллиона гривен по заключенному договору о размещении рекламных бордов с ООО "Глория". По версии обвинения, борды так и не было установлены, а промежуточные акты о выполнении работ были подделаны.

1 ноября 2017 экс-главу Госкоминвестпроекта Владислава Каськива экстрадировали из Панамы.

В этот же день Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры избрал Каськиву меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. Его освободили в зале суда, в течение 5 дней Каськив должен был уплатить залог 160 тысяч грн.

Кроме того, отмечалось, что Каськив возместил государству еще до решения суда почти 7,5 миллионов гривен ущерба.

Эту сумму внес отец экс-депутата Евгения Суслова, владелец фермерского хозяйства Иван Суслов.

6 ноября ГПУ обжаловала решение Печерского районного суда в отношении Каськива.

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