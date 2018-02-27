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ГПУ спрямувала до суду звинувачення для ще двох "тітушок"

Вівторок, 27 лютого 2018, 10:58

Завершено досудове розслідування стосовно двох цивільних осіб, яких звинувачують у перешкоджанні акціям протесту й застосуванні насилля в січні й лютому 2014 року в Києві.

Звинувачувальний акт спрямовано до Дарницького райсуду Києва, повідомляє речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

Одного зі звинувачених зараз тримають під вартою.

Обох їх звинувачують у злочинах, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 296, ч. 4 ст. 296, ст. 340 Кримінального кодексу України.

Йдеться про перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій із застосуванням фізичного насильства; групове хуліганство з особливою зухвалістю і з застосуванням предметів, заготовлених для завдання тілесних ушкоджень, а також у сприянні незаконному позбавленню волі людини та катуванні в ніч 21-22 січня 2014 року у складі угрупування "Оплот", а також у ніч із 18 на 19 лютого 2014 року в центрі столиці й на перехресті Великої Житомирської та Володимирської.

ГПУ зазначає, що загалом у провадженнях за епізодами тяжких та особливо тяжких злочинів "тітушок" під час Майдану повідомили про підозру 45 цивільним особам, 26 осіб перебувають у розшуку, стосовно 17 осіб звинувачувальні акти спрямували до суду.

6 осіб уже засуджено, з них 2 до позбавлення волі – і вироки вже набули чинності.

"На теперішній час у вказаних кримінальних провадженнях 1 підозрюваний та 4 обвинувачених тримаються під вартою. Досудове розслідування стосовно інших організаторів та виконавців вчинених злочинів під час цих подій триває", – зазначає Генпрокуратура.

Як відомо, одного з організаторів "тітушок" Юрія Крисіна суд засудив до 4 років позбавлення волі умовно за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія на перехресті Великої Житомирської та Володимирської.в Києві в ніч із 18 на 19 лютого 2014 року.

За версією слідства, безпосереднє вбивство журналіста здійснив житель Горлівки (Донецька область) Джалал Алієв.

Прокуратура та родичі жертв тої ночі – Віталія Васильцова й В'ячеслава Веремія – вимагають жорсткішого покарання для Крисіна. Він ліг "на обстеження" в Інститут серця у Києві.

"Українська правда" у Threads

Теми: тітушкиМайданГенпрокуратурасуд
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