ГПУ направила в суд обвинения для еще двух "титушек"

Завершено досудебное расследование в отношении двух гражданских лиц, обвиняемых в препятствовании акциям протеста и применении насилия в январе и феврале 2014 года в Киеве.

Обвинительный акт направлен в Дарницкий райсуд Киева, сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

Одного из обвиняемых сейчас содержат под стражей.

Их обоих обвиняют в преступлениях, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 296, ч. 4 ст. 296, ст. 340 Уголовного кодекса Украины.



Речь идет о препятствовании проведению митингов и демонстраций с применением физического насилия; групповом хулиганстве с особой дерзостью и с применением предметов, заготовленных для нанесения телесных повреждений, а также о содействии незаконному лишению свободы человека и пытках в ночь 21-22 января 2014 года в составе группировки "Оплот", а также в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года в центре столицы и на перекрестке Большой Житомирской и Владимирской.



ГПУ отмечает, что всего в производствах по эпизодам тяжких и особо тяжких преступлений "титушек" во время Майдана сообщили о подозрении 45 гражданским лицам, 26 человек находятся в розыске, в отношении 17 человек обвинительные акты направили в суд.



6 человек уже осуждены, из них 2 к лишению свободы – и приговоры уже вступили в силу.



"В данное время в указанных уголовных производствах 1 подозреваемый и 4 обвиняемых содержатся под стражей. Досудебное расследование в отношении других организаторов и исполнителей совершенных преступлений во время этих событий продолжается", – отмечает Генпрокуратура.

Как известно, одного из организаторов "титушек" Юрия Крысина суд приговорил Юрия Крысина к 4 годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Еремея на пересечении Большой Житомирской и Владимирской в ​​Киеве в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года.



По версии следствия, непосредственное убийство журналиста совершил житель Горловки (Донецкая область) Джалал Алиев.



Прокуратура и родственники жертв той ночи – Виталия Васильцова и Вячеслава Веремия – требуют более жесткого наказания для Крысина. Он лег "на обследование" в Институт сердца в Киеве.