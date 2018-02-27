Стець: Для українських ЗМІ секретів про мою хворобу не залишилося

У Міністерстві інформаційної політики підтверджують, що 26 лютого очільнику відомства Юрію Стецю стало зле.

Відповідний коментар відомство поширило у вівторок, оскільки цей факт став предметом обговорення в ЗМІ.

"26 лютого 2018 року, під час вступного слова на IV Міжнародному форумі "Окупований півострів: чотири роки опору" в міністра інформаційної політики Юрія Стеця дійсно відбулося погіршення стану здоров‘я", – йдеться в коментарі.

В Мінінформі нагадують, що саме погіршення стану здоров‘я було причиною оголошення заяви про відставку Юрія Стеця 31 травня 2017 року .

Сам Стець зазначає наступне: "Очевидно, що обговорювати своє здоров‘я в пресі мені би не дуже хотілося. Але інакше припинити спекуляції на цій темі не вийде. Так, дійсно мені стало зле. Слава Богу, до втрати свідомості справа не дійшла".

"Для українських ЗМІ ніяких секретів про мою хворобу не залишилось. Хочу подякувати їм, що не спекулюють на цій темі. Позиція так званих "російських ЗМІ" мене не цікавить взагалі", – додав він.

26 лютого низка російських ЗМІ, а також ресурси, контрольовані сепаратистами, поширили новину про "втрату свідомості Стецем" під час виступу на форумі.

Як повідомлялось, звільненням міністра інформаційної політики Юрія Стеця та міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового займається Верховна Рада.

Голова українського уряду Володимир Гройсман припускав, що хтось із міністрів, які подали у відставку, може лишитися на роботі.