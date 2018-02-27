Подання на Бакуліна "зависло" у комітеті

Верховна Рада, скоріше за все, не розглядатиме цього тижня подання генпрокурора про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа від "Опоблоку" Євгена Бакуліна.

Про це заявив перший заступник голови Комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради Павло Пинзеник, повідомляє Укрінформ.

"Малоймовірно, тому що неготове подання до розгляду. Минулого тижня, який був призначений календарним планом для роботи з виборцями, апарат Верховної Ради не зміг передати Бакуліну або його помічникам копію цього подання для того, щоб він надав свої пояснення у визначений регламентом п'ятиденний строк. Натомість народний депутат Бакулін звернувся з листом до комітету, де він заявив про те, що бажає обгрунтувати свою позицію, надати свої пояснення. Відповідно, завтра на засіданні комітету ми розглянемо стан підготовки до розгляду і визначимо, коли зможемо розглядати", - сказав Пинзеник.

За його словами, ймовірно, що це питання буде розглянуто Верховною Радою вже на наступному пленарному тижні 13-16 березня.

"Якраз тоді спливе 20-денний строк, визначений регламентом для розгляду у комітеті. В нього ми фактично, впевнений, вкладемося", - уточнив Пинзеник.

Як відомо, 16 лютого генпрокурор Юрій Луценко підписав подання про затримання і притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна.

Луценко зазначав, що подання стосується підозр за статтями 255 (створення організованого злочинного угрупування), 191 (розкрадання державних коштів) та інших статей у справі про так звані "вишки Бойка".

За словами генпрокурора, Бакулін, попри те, що є нардепом, територію України давно не відвідував.

4 лютого помічник Бакуліна заявляв, що той перебуває у лікарні після операції.

Увечері 19 лютого голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив про те, що до парламенту надійшло подання генпрокурора на Євгена Бакуліна і зауважив, що невідкладно передав документи на розгляд профільного комітету.

Заступник голови регламентного комітету ВР народний депутат Володимир Арешонков прогнозував, що засідання комітету, швидше за все, відбудеться 28 лютого.

Бакулін очолював "Нафтогаз України" з березня 2010 року по березень 2014 року. У березні 2014 року його затримали за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах. Згодом Печерський суд Києва відпустив Бакуліна під заставу в сумі 10 млн грн.