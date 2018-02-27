З екс-помічника Манафорта збираються зняти обвинувачення

У США з помічника Пола Манафорта Ріка Гейтса мають намір зняти обвинувачення у податкових і банківських шахрайствах.

Про це повідомляє The Washington Post.

Цей крок був частиною угоди Гейтса про визнання себе винним у змові та наданні брехливих свідчень ФБР, пояснює видання.

"Згідно з умовами домовленостей, уряд погодився, що він "швидко перейде до зняття обвинувачень проти (Гейтса – ред.) у східному окрузі штату Вірджинія", - йдеться у повідомленні адвокатів спецпрокурора Роберта Мюллера.

Як відомо, 23 лютого 2018 року Рік Гейтс визнав себе винним у звинуваченнях щодо змови на федеральному рівні та наданні неправдивих свідчень.

Гейтс зробив відповідне зізнання після подання нових звинувачень Мюллером проти нього та Манафорта.

Прокурори стверджують, що через офшорні рахунки, контрольовані Манафортом пройшло більше 75 мільйонів доларів. Манафорт, згідно із звинуваченням, за допомогою Гейтса, відмив понад 30 мільйонів доларів доходу, які приховав від Міністерства фінансів США і міністерства юстиції. Гейтс, в свою чергу, приховав близько 3 мільйонів доларів доходу.

"Манафорт і Гейтс отримали десятки мільйонів доларів доходу від їх роботи в Україні", - йдеться в новому обвинувальному висновку.

Як відомо, 30 жовтня 2017 року було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту і Річарду Гейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії і роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином у США.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між командою Дональда Трампа і Росією, почасти через численні зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з екс-президентом України Віктором Януковичем.

У середині грудня 2017 року суддя окружного суду в США частково задовольнила прохання Манафорта щодо звільнення з-під домашнього арешту: він може лишати свій будинок в Олександрії для перебування у іншій резиденції в Палм-Біч (Флорида), але має носити електронний браслет.

Пізніше розслідування на чолі з Мюллером висунуло обвинувачення 13 громадянам Росії і 3 російським компаніям у зв’язку з проведенням нелегальної інформаційної кампанії з метою впливу на президентські вибори у США 2016 року.