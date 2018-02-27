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С экс-помощника Манафорта собираются снять обвинения

Вторник, 27 февраля 2018, 19:04
С экс-помощника Манафорта собираются снять обвинения

В США с помощника Пола Манафорта Рика Гейтса намерены снять обвинения в налоговых и банковских мошенничествах.

Об этом сообщает The Washington Post.

Этот шаг был частью сделки Гейтса о признании себя виновным в заговоре и предоставлении ложных показаний ФБР, поясняет издание.

"Согласно условиям договоренностей, правительство согласилось, что оно "быстро перейдет к снятию обвинений против (Гейтса - ред.) в Восточном округе штата Вирджиния", - говорится в сообщении адвокатов спецпрокурора Роберта Мюллера.

Как известно, 23 февраля 2018 года Рик Гейтс признал себя виновным в обвинениях в заговоре на федеральном уровне и даче ложных показаний.

Гейтс сделал соответствующее признание после представления новых обвинений Мюллером против Манафорта и самого Гейтса.

Прокуроры утверждают, что через оффшорные счета, контролируемые Манафортом прошло более 75 миллионов долларов. Манафорт, согласно обвинению, с помощью Гейтса, отмыл более 30 миллионов долларов дохода, которые скрыл от Министерства финансов США и министерства юстиции. Гейтс, в свою очередь, скрыл около 3 миллионов долларов дохода.

"Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов дохода от их работы в Украине", - говорится в новом обвинительном заключении.

Как известно, 30 октября 2017 года было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между командой Трампа и Россией, отчасти из-за многочисленных связи Манафорта с россиянами и его работы с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

В середине декабря 2017 года судья окружного суда в США частично удовлетворила просьбу Манафорта об освобождении из-под домашнего ареста: он может покидать свой дом в Александрии для пребывания в другой резиденции в Палм-Бич (Флорида), но должен носить электронный браслет.

На прошлой неделе расследование во главе с Мюллером предъявило обвинение13 гражданам России и 3 российским компаниям в связи с проведением нелегальной информационной кампании с целью воздействия на президентские выборы в США 2016 года.

Мария Думанская, УП
Темы: СШАПол МанафортТрампкоррупция
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