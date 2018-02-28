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Фінляндія закликає ЄС до участі у миротворчих місіях в Україні

Середа, 28 лютого 2018, 04:38

Фінляндія підтримує запропоновану миротворчу місію ООН на Донбасі та закликає не звужувати список країн, які здатні допомогти Україні.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Юссі Нііністьо, передає Reuters.

"Коли справа доходить до кількості військ, поки рано щось говорити. Але Фінляндія, Швеція, Австрія, Швейцарія та Ірландія не можуть зібрати всі війська, які необхідні для такого роду операцій. Нам потрібно більше країн. Але операція потребує схвалення і України, і РФ", - підкреслив міністр.

"Ми також усвідомлюємо, що є необхідність збереження санкцій стосовно країни-агресора - Російської Федерації", - зазначив Нііністьо.

"Впевнений, що ініціатива щодо подолання кризи на сході України шляхом залучення Місії ООН є можливим шляхом, але необхідно забезпечити максимальну ефективність дії Місії", - додав він.

Як повідомлялось, Фінляндія заявила про готовність відправити миротворців на Донбас.

Як відомо, Росія перехопила ініціативу України щодо миротворців на Донбасі – і запропонувала свій варіант, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ.

Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією. Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.

30 січня спецпредставник США Курт Волкер заявив, що Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.

Повідомлялося, що ООН має розглянути застосування контингенту у 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських для того, щоб допомогти вирішити кризу в Україні.

Теми: ФінляндіяЄСДонбасмиротворці
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