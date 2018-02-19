Фінляндія готова направити миротворців на Донбас

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Понеділок, 19 лютого 2018, 05:44
Прес-служба президента Фінляндії

Фінляндія повинна брати участь в миротворчій місії ООН на на Донбасі.

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе під час зустрічі з журналістами на конференції з безпеки в Мюнхені, передає Yle.

За його словами конфлікт на Донбасі є найсерйознішою проблемою в Європі і, якщо є можливість її вирішити, то Фінляндія повинна прийняти в цьому участь.

Видання зазначає, що колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен запропонував, щоб миротворчий контингент був зібраний з країн, які не є членами НАТО. Расмуссен безпосередньо назвав Фінляндію, Швецію та Австрію.

Як повідомлялося, глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що Білорусь готова ввести миротворчий контингент в зону конфлікту в Україні.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готова взяти участь у миротворчій місії в Україні за наявності домовленостей між президентами України і РФ.

Президент Петро Порошенко заявляв, що Україна готова до дискусій щодо етапів впровадження миротворчої місії ООН на Донбасі, а також щодо країн, які братимуть у ній участь. Він також зазначив, що згідно з принципом миротворчих операцій, у них, як правило, не беруть участі сусідні країни.

Як відомо, Росія перехопила ініціативу України щодо миротворців на Донбасі – і запропонувала свій варіант, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ.

Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією. Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.

30 січня спецпредставник США Курт Волкер заявив, що Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.

Повідомлялося, що ООН має розглянути застосування контингенту у 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських для того, щоб допомогти вирішити кризу в Україні.

Теми: Донбас миротворці Фінляндія ООН НАТО
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