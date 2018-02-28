ГПУ повідомила про підозру 3 екс-керівникам підрозділів МВС у справі "2 травня"

Генеральна прокуратура повідомила про підозру трьом колишнім керівникам структурних підрозділів управління МВС в Одеській області через події 2 травня 2014 року в Одесі.

Про це повідомляється на сайті ГПУ.

"Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України за результатами розслідування подій 2 травня 2014 року у м. Одесі, повідомлено про підозру трьом колишнім керівникам структурних підрозділів ГУМВС України в Одеській області", - йдеться у повідомленні.

Їх підозрюють за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем) та за ч. 3 ст. 135 КК України (завідоме залишення без допомоги осіб, які перебували в небезпечному для життя стані).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Як відомо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові заворушення між учасниками мітингу "За єдність України", в якому взяли участь активісти Євромайдану, "Правого сектора", "Самооборони", харківські та одеські футбольні фанати з одного боку і проросійськими активістами з іншого.

Під час сутичок у хід ішли бейсбольні біти, каміння, палки, запалювальні суміші, травматична та вогнепальна зброя.

Загалом унаслідок зіткнень 2 травня на території Одеси загинули 48 осіб та понад 200 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок.

24 листопада 2014 року один із прокурорів ГПУ затвердив звинувачувальний акт стосовно 21 особи, 25 листопада його скерували до Приморського райсуду Одеси.

18 вересня 2017 року колегія Іллічівського (Чорноморського) міського суду виправдала всіх осіб, яких звинувачували в масових заворушеннях 2 травня 2014 року.

Двох фігурантів "справи 2 травня" Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова одразу ж затримали за звинуваченням у закликах до порушення територіальної цілісності України – і 19 вересня знову взяли під варту.