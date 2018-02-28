ГПУ сообщила о подозрении 3 экс-руководителям подразделений МВД по делу "2 мая"

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Среда, 28 февраля 2018, 23:15

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении трем бывшим руководителям структурных подразделений управления МВД в Одесской области из-за событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

"Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по результатам расследования событий 2 мая 2014 в г. Одессе, сообщено о подозрении трем бывшим руководителям структурных подразделений ГУМВД Украины в Одесской области", - говорится в сообщении.

Их подозревают по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением) и по ч. 3 ст. 135 УК Украины (заведомое оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые беспорядки между участниками митинга "За единство Украины", в котором участвовали активисты Евромайдана, "Правого сектора", "Самообороны", харьковские и одесские футбольные фанаты с одной стороны и пророссийскими активистами с другой.

Во время столкновений в ход шли бейсбольные биты, камни, палки, зажигательные смеси, травматическое и огнестрельное оружие.

Всего в результате столкновений 2 мая на территории Одессы погибли 48 человек и более 200 получили травмы различной степени тяжести. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.

24 ноября 2014 года один из прокуроров ГПУ утвердил обвинительный акт в отношении 21 человека, 25 ноября его направили в Приморский райсуд Одессы.

18 сентября 2017 года коллегия Ильичевского (Черноморского) городского суда оправдала всех обвиняемых в массовых беспорядках 2 мая 2014 года.

Двух фигурантов "дела 2 мая" Сергея Долженкова и Евгения Мефьодова сразу же задержали по обвинению в призывах к нарушению территориальной целостности Украины – и 19 сентября снова взяли под стражу.

Украинская правда
Темы: Генпрокуратура Одесса МВД дело 2 мая
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