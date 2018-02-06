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Термін нічного домашнього арешту для Саакашвілі минув – адвокат

Вівторок, 6 лютого 2018, 03:59

У ніч з 5 на 6 лютого закінчився термін дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту і обмеження на виїзд із Києва, обраного для екс-президента Грузії, лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" повідомив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький.

"Спроба вручити і оголосити підозру Міхеілу Саакашвілі датується і обчислюється прокуратурою від 5 грудня. У цьому випадку рішення про запобіжний захід має обчислюватися від 5 грудня, від моменту пред'явлення і оголошення підозри. Хоча якщо точніше, йому про підозру оголосили і відправили поштою документ 6 грудня.

Термін закінчення запобіжного заходу, згідно з рішенням Апеляційного суду Києва, закінчується опівночі з 5 на 6 лютого, і запобіжний захід автоматично анулюється", – пояснив Чорнолуцький.

"Після закінчення терміну дії запобіжного заходу Саакашвілі більше не обмежений нічим, крім зобов'язання як підозрюваного отримувати повістки і з'являтися за викликом на слідчі дії", – зазначив адвокат

"Щоб продовжити терміни дії запобіжного заходу Саакашвілі, Генпрокуратура повинна звернутися в суд і аргументовано вказати причини, чому вони пропустили строки подачі клопотання про продовження термінів.

Ми вважаємо, що пропуск строку подачі цього клопотання  це грубе порушення з боку прокуратури і підстава для суду відмовити у прийнятті до провадження клопотання про продовження запобіжного заходу", – додав він.

Адвокат припускає, що рішення не продовжувати запобіжний захід Саакашвілі може бути пов'язано з наміром влади "очистити" статус політика для підготовчих дій, пов'язаних з його екстрадицією до Грузії.

Як відомо, 3 січня Окружний адміністративний суд Києва визнав законною відмову Державної міграційної служби надати Саакашвілі статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту.

5 лютого Київський апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляційні скарги Саакашвілі.

У Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт. 

Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

16 лютого у Касаційному адміністративному суді Верховного Суду продовжать розгляд справи про законність указу президента Петра Порошенка про позбавлення українського громадянства Саакашвілі.

"Українська правда" в Threads

Теми: Саакашвілі
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