Позов Саакашвілі до Порошенка розглянуть в середині лютого

Касаційний адмінсуд Верховного Суду продовжить розгляд справи щодо законності указу президента про позбавлення українського громадянства екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі 16 лютого.

Про це на засіданні 29 січня після озвучених клопотань заявила головуюча суддя Раїса Ханова.

На початку засідання адвокати Саакашвілі заявили кілька клопотань.

Зокрема щодо перевірки повноважень представника президента, щодо наявності повноважень у даного складу суду, а також щодо залучення третьою стороною у справі Державної міграційної служби.

"Ми задовольняємо клопотання представника позивача щодо оголошення перерви. Перерву у суді оголошено до 10:00 16 лютого", - сказала Ханова.

Суддя нагадала, що рішення у справі треба винести до 3 березня, тому закликала сторони не затягувати процес і прийти на наступне засідання підготовленими.

Саакашвілі заявив, що цю справу хотіли розглянути за скороченою процедурою, називаючи її "неважливою".

Як відомо, у липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

Міхеіла Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 – "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

11 грудня Печерський райсуд Києва відмовився задовольняти клопотання прокуратури, яка просила для Саакашвілі цілодобовий домашній арешт, та відпустив екс-президента Грузії на час розслідування, не обравши йому жодного запобіжного заходу.

15 грудня Генпрокуратура подала скаргу до Апеляційного суду на це рішення.

26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт.