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Бойко вставив свої "5 копійок" у дискусію щодо "народних дружин"

Вівторок, 6 лютого 2018, 11:20

Голова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко вимагає заслухати керівників силових органів щодо криміногенної ситуації в країні.

Про це він заявив із трибуни Верховної Ради.

Бойко озвучив низку вимог своєї політсили:

1.  "Заслухати нарешті звіт уряду і відправити його у відставку.

2.  Ухвалити програму виходу України з економічної кризи. Якщо не здатні – ми готові представити свою програму.

3.  Скоригувати й прийняти бюджет. Скоротити виплати на силовий блок на користь соціальних програм.

4.  Припинити політику посилення конфлікту на Донбасі. Скасувати закон про реінтеграцію.

5.  Прийняти чітку програму закінчення конфлікту на сході і повернення території людей.

6.  Скоригувати закон про освіту, зберегти відносини з сусідами.

7.  Скасувати псевдо медичну й пенсійну реформи…

8.  Перестати використовувати країну як полігон для медичних дослідів. Знайти серед лікарів і призначити компетентного міністра охорони здоров’я.

9.  Негайно заслухати звіт силовиків – провести спеціальне засідання парламенту й уряду щодо криміногенної ситуації в країні.

10. Заборонити й розформувати альтернативні воєнізовані підрозділи, які міністри-силовики штампують для зміцнення особистої влади. це руйнує основи державності.

11. Передати опозиції функції контролю – (посаду) омбудсмена, Рахункову палату, низку комітетів Верховної Ради, представників ЦВК, що повинно знайти відображення в законі про опозицію.

12. І останнє: ми вважаємо, що в країні, в якій народ не довіряє влади, потрібні нові вибори – дострокові".

Як відомо, 28 січня у Києві партія "Національний корпус" влаштувала присягу представників "Національних дружин".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що такі дружини можуть існувати як громадські організації, але не мають права переступати рамки закону.

А голова Нацполіції Сергій Князєв сказав, що громадські організації не мають права на патрулювання вулиць і за порушення закону будуть притягнуті до відповідальності.

Генеральний прокурор Юрій Луценко запропонував уточнити в законодавстві, що "народні дружини" можуть охороняти правопорядок лише разом із правоохоронцями.

Читайте також Альтруїсти на марші. Як влаштовані "Нацдружини", і чи потрібно їх боятися

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: БойкоОпозиційний блокВерховна Рада
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