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В ГПУ розповіли, чи змушуватимуть Саакашвілі ночувати вдома

Вівторок, 6 лютого 2018, 13:57

Прокурори не будуть подавати клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту для лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Про це у коментарі "Українській правді" повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

"Генпрокурор Юрій Луценко раніше говорив, що оскільки Саакашвілі виконує всі покладені на нього зобов'язання, ходить на допити, приходить до слідчого, то наразі у слідчих немає застережень щодо того, що він може втекти і немає потреби в продовженні домашнього арешту", - сказала Сарган.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 5 на 6 лютого закінчився термін дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту і обмеження на виїзд із Києва, обраного для екс-президента Грузії, лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Як відомо, 26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт.

Раніше 11 грудня 2017 року суддя печерського суду Лариса Цокол відмовилась арештовувати Саакашвілі.

Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

16 лютого у Касаційному адміністративному суді Верховного Суду продовжать розгляд справи про законність указу президента Петра Порошенка про позбавлення українського громадянства Саакашвілі.

Оксана Коваленко, УП
Теми: СаакашвіліГенпрокуратураарешт
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