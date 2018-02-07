ЗМІ: Фігуранти "кремлівського списку" вже скаржаться

Російські мільярдери, які потрапили в "кремлівський список" Міністерства фінансів США, скаржаться на пов’язані з цим проблеми.

Проце з посиланням на Bloomberg пише ZN.ua.

Один з російських олігархів на умовах анонімності розповів виданню, що побоюється, що через потрапляння його у перелік зірветься угода, яку планувалося закрити в найближчі кілька місяців.

Інший бізнесмен в бесіді з Bloomberg поскаржився на те, що потрапляння у "список" завдало найжорстокішої шкоди його діловій репутації.

Організація Financial Network Integrity, що надає консалтингові послуги банкам, запропонувала ставитися до тих, хто потрапив у список Мінфіну США як до осіб, які можуть представляти для банків додаткові ризики, та особливо ретельно перевіряти їх.

Раніше російський політик Михайло Касьянов повідомив, що іноземні банки нібито просять росіян із так званої "кремлівського доповіді" закрити у них свої рахунки.

Як відомо, наприкінці січня Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь", у якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів, проти яких можуть бути введені санкції.

У списку 96 російських олігархів, чиї статки оцінюються на суму понад $1 млрд. Крім того, у списку 114 прізвищ високопосадовців, а також керівників державних компаній.

До списку Мінфіну США потрапили й російські компанії, які щонайменше на чверть належать державі і мають дохід понад 2 мільярди доларів.

Шведський економіст Андерс Ослунд, який був одним із консультантів "кремлівського списку", заявив, що спочатку список укладала команда експертів, але пізніше чиновник із адміністрації Дональда Трампа доручив замінити його на перелік, складений на основі рейтингу Forbes найбагатших людей світу і прізвищ із адміністрації президента РФ.

За кілька днів до подачі "кремлівської доповіді" до американського Конгресу, США відвідали керівники трьох спецслужб Росії: Сергій Наришкін, Олександр Бортніков і Ігор Коробов. Заради цього американська влада частково призупинила дію санкцій проти них.