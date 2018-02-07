Кабмін уточнив список окупованих і вільних населених пунктів у зоні АТО

Кабінет міністрів затвердив оновлений перелік населених пунктів на лінії зіткнення і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про необхідність такого рішення на засіданні Кабміну 7 лютого заявив заступник глави МВС Сергій Яровий, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, перелік населених пунктів на лінії зіткнення і на територіях, на яких органи державної влади тимчасово не виконують свої повноваження, потребував уточнення.

"5 січня проект акта схвалено на засіданні профільного урядового комітету з дорученням МВС доопрацювати його в триденний термін з участю зацікавлених державних органів... Проект розпорядження було доопрацьований і повторно узгоджений", - сказав Яровий.

Він додав, при узгодженні цього переліку були враховані пропозиції штабу АТО і СБУ.

Яровий зазначив, що ухвалення цього акту уряду дозволить уточнити перелік населених пунктів.