Стокгольм не задовольнив вимогу Нафтогазу про перегляд тарифу на транзит

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Четвер, 1 березня 2018, 00:34

Стокгольмський арбітраж не задовольнив вимогу НАК "Нафтогаз України" на перегляд тарифу на транзит в контракті з ПАТ "Газпром".

Про це з посиланням на прес-службу НАК пише Економічна правда.

"Трибунал не підтримав вимогу Нафтогазу про перегляд тарифу на транзит, оскільки заявка на перегляд, представлена ​​Нафтогазом у 2009 році, не відповідала процесуальним вимогам", - відзначили в Нафтогазі

"Суд також не задовольнив вимогу Нафтогазу подивитися транзитний контракт відповідно до європейського та українського енергетичного і конкурентного законодавства, зазначивши, що впровадження регуляторної реформи на території України є справою української влади і не входить в компетенцію трибуналу в цій справі", - наголосила прес-служба.

За словами глави Нафтогазу Андрія Коболєва, компанія має намір запропонувати Газпрому почати процес перегляду контракту.

"Тепер треба переглянути транзитний контракт з урахуванням арбітражного рішення і вимог європейського і українського законодавства. Нафтогаз має намір найближчим часом запропонувати Газпрому почати переговори з цього питання. Нафтогаз очікує, що після арбітражного рішення реформа ринку газу в Україні прискориться", - сказав він.

Нагадаємо, в середу, 28 лютого, стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту. 

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.

Теми: Нафтогаз Газпром
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