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Манафорт постане перед судом у вересні

Четвер, 1 березня 2018, 02:27

Колишній політтехнолог "Партії регіонів" і екс-глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт не визнав себе винним за новим обвинувальним висновком розслідування втручання Росії у вибори в США і постане перед судом у вересні.

Про це пише Reuters.

Суддя окружного суду США Емі Берман Джексон встановила, що судовий розгляд щодо Манафорта розпочнеться 17 вересня у Вашингтоні, округ Колумбія.

Очікується, що суд триватиме кілька тижнів і може проходити на тлі проміжних виборів в листопаді - "роблячи заголовки в той час, коли республіканці борються за збереження своєї більшості в Палаті представників США і Сенаті".

Манафорту висунуто звинувачення, які стосуються відмивання грошей, ухилення від податків і шахрайства, його також звинувачують в тому, що він не зареєструвався як іноземний агент, хоча займався лобіюванням інтересів у США прокремлівського уряду України часів колишнього президента Віктора Януковича.

Ці звинувачення були також висунуті давньому діловому партнерові Манафорта Річарду Гейтсу, однак після представлення нових звинувачень спеціальним радником ФБР Робертом Мюллером, він визнав себе винним у змові проти Сполучених Штатів і в тому, що брехав слідчим.

Як повідомляє The Washington Post, з Гейтса мають намір зняти звинувачення в податкових і банківських шахрайствах. Цей крок був частиною угоди Гейтса про визнання себе винним.

Як повідомлялося, Манафорт 17 разів приїжджав в Україну в 2014 і 2015 роках для роботи на виборах. Він, як стверджується, порадив "Партії регіонів" перейменуватися в - "Опозиційний блок".

Крім того, спецпрокурор ФБР Мюллер подав новий обвинувальний акт, який стверджує, що Манафорт в 2012 році таємно заплатив колишнім провідним європейським політикам за лобіювання проросійського уряду України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Пол МанафортСШАсуд
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