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Сирія: бойовики почали залишати Східну Гуту

Субота, 10 березня 2018, 00:53

Невеликі групи ісламістських бойовиків почали залишати підконтрольний повстанцям анклав Східна Гута, оточений сирійськими урядовими.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Сирійське державне телебачення.

Зазначається, що 9 березня телебачення показало відео, на якому близько 10 бійців зі своїми родинами прибувають до пропускного пункту Аль-Вафідін і сідають в автобус.

Угруповання "Джейш аль-Іслам" ("Армія Ісламу"), найбільше з кількох груп бойовиків у Східній Гуті, заявило, що представників джигадистського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" евакуюють до північної провінції Ідліб.

Рішення про евакуацію ухвалили на консультаціях з ООН, кількома неназваними міжнародними сторонами і громадянськими лідерами зі Східної Гути.

Як повідомлялось, унаслідок інтенсивних ударів сирійського режиму по контрольованому повстанцями району Східна Гута загинуло більше 800 мирних жителів.

Як відомо, 24 лютого РБ ООН ухвалила резолюцію щодо Сирії, за якою у країні має бути запроваджене 30-денне перемир'я з метою доставки гуманітарної допомоги та евакуації поранених. Однак гуманітарне перемир'я постійно порушується.

У районі, котрий з усіх боків заблоковано урядовими військами, перебуває близько 400 тис. людей, які потребують термінової доставки продуктів харчування і предметів першої необхідності.

Раніше США, Велика Британія і Німеччина закликали Росію припинити участь у бомбардуванні сирійської Східної Гути і переконати режим Башара Асада припинити наступальні операції проти цивільного населення.

За даними США, починаючи з 24 лютого (день, коли була прийнята резолюція) по 28 лютого російські ВКС здійснили щонайменше по 20 бойових вильотів на деньв район Дамаска і Східної Гути з аеродрому Хмеймім на півночі країни.

Президент Сирії Башар Асад заявив, що продовжить наступ на контрольовану повстанцями Східну Гуту, незважаючи на заклики дотримуватися 30-денного перемир'я, як того вимагає резолюція ООН.

Теми: Сирія
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