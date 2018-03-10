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Сирия: боевики начали покидать Восточную Гуту

Суббота, 10 марта 2018, 00:53

Небольшие группы исламистских боевиков начали покидать подконтрольный повстанцам анклав Восточная Гута, окруженный сирийскими правительственными.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Сирийское государственное телевидение.

Отмечается, что 9 марта телевидение показало видео, на котором около 10 бойцов со своими семьями прибывают к пропускному пункту Аль-Вафидин и садятся в автобус.

Группировка "Джейш аль-Ислам" ( "Армия Ислама"), крупнейшая из нескольких групп боевиков в Восточной Гуте, заявила, что представителей джигадистського группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" эвакуируют в северную провинцию Идлиб.

Решение об эвакуации было принято на консультациях с ООН, несколькими неназванными международными сторонами и гражданскими лидерами из Восточной Гуты.

Как сообщалось, вследствие интенсивных ударов сирийского режима по контролируемому повстанцами району Восточная Гута погибло более 800 мирных жителей.

Как известно, 24 февраля СБ ООН принял резолюцию по Сирии, по которой в стране должно быть введено 30-дневное перемирие с целью доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых. Однако гуманитарное перемирие постоянно нарушается.

В районе, котрый со всех сторон заблокирован правительственными войсками, находятся около 400 тыс. людей, нуждающихся в срочной доставке продуктов питания и предметов первой необходимости.

Ранее США, Великобритания и Германия призвали Россию прекратить участие в бомбардировке сирийской Восточной Гуты и убедить режим Башара Асада прекратить наступательные операции против гражданского населения.

По данным США, начиная с 24 февраля (день, когда была принята резолюция) по 28 февраля российские ВКС совершили по меньшей мере по 20 боевых вылетов в день в район Дамаска и Восточной Гуты с аэродрома Хмеймим на севере страны.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что продолжит наступление на контролируемую повстанцами Восточную Гуту, несмотря на призывы соблюдать 30-дневное перемирие, как того требует резолюция ООН.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Сирия
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