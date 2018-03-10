Соратник побитого Левченка пояснив суть конфлікту на Татарці

Соратник побитого в п'ятницю нардепа Юрія Левченка, депутат Київради Святослав Кутняк наполягає, що знесення гаражів на вулиці Половецькій, яке стало причиною конфлікту, є незаконним.

На своїй сторінці в Facebook Кутняк написав: "Хоча ця афера почалася з протизаконних рішень Київради часів Черновецького та Попова, нинішній розвиток подій – виключно наслідок корупції у Київраді часів Кличка, адже саме за часів Кличка без прийняття рішення Київрадою завдяки фальсифікації документів у КМДА було поновлено договір оренди землі з особою, що не мала на це права".

За його інформацією, рішенням Київради від 28.12.2006 торговому представництву Республіки Таджикистан було передано в оренду на 3 роки під забудову земельну ділянку 0.24 га на вул. Половецькій 25/27-29.

На цій земельній ділянці довгі роки були розташовані бокси гаражного кооперативу.

"На підставі рішення Київради було укладено договір оренди, в якому прямо зазначено, що земельна ділянка не має жодних недоліків, тобто вона вільна від забудови! І орендар підписав цей договір та за актом прийняв ділянку із гаражами, як готову під забудову", - зазначив Кутняк.

За його словами, рішенням Київради від 08.07.2010 договір оренди було поновлено до 25.05.2013 року, після чого Торгове представництво почало судитися за знесення гаражів, які, начебто, невідомо звідки були самочинно побудовані на земельній ділянці, що без жодних недоліків була раніше передана в оренду.

Хоча в перших інстанціях орендар виграв, 20.02.2013 колегія Вищого спецсуду відмінила попередні рішення, адже Торгове представництво подавало позов до фіктивного власника одного із 38 гаражів, а не до реальних власників майна.

Вже після завершення строку оренди у 2013 році, Торгове представництво знову спробувало у судовому порядку визнати гаражі самочинним будівництвом, але саме не з’явилося двічі до суду та позов було повернуто.

"Тобто, орендар відмовився від подальших намірів забудови та оренди землі. Ця відмова підтверджується і тим, що Орендар до кінця 2016 року взагалі не звертався до Київради щодо поновлення договору оренди, хоча був зобов’язаний повідомити про наміри щодо поновлення не пізніше, ніж за 3 місяці до завершення строку оренди", - пише Кутняк.

За його словами, вже за часів Кличка, у листопаді 2016 року Торгове представництво Республіки Таджикистан неочікувано звернулося до Київради з проханням подовжити договір оренди ділянки, якою вони не користувалися.

Депутат Київради наголосив, що договір закінчився ще 25.05.2013, та навіть у разі попереднього поновлення, його дія все одно би сплила ще 25.05.2016 року.

Він зазначив, що протягом 2015-2016 років Верховний Суд України неодноразово розглядав справи щодо застосування положень ст. 33 Закону України "Про оренду землі" (поновлення договору оренди землі).

"У разі, якщо орендар неналежним чином виконував умови договору, він не має переважного права перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі), а земельна ділянка комунальної власності може бути надана йому в оренду виключно на загальних засадах з дотриманням вимог статей 124 та 134 Земельного кодексу України, але в жодному разі не шляхом поновлення договору оренди землі", - стверджує депутат.

Але, підкреслює він, орендар не користувався земельною ділянкою, а також неодноразово грубо порушував умови договорів і теоретично не мав права на його поновлення.

"Тобто, хоча Торгове представництво Республіки Таджикистан взагалі не мало жодних прав на поновлення договору оренди, Департамент земресурсів КМДА з якогось дива у 2016 році готує відповідне висновок про законність поновлення, а земельна комісія Київради погоджує це завідомо незаконно поновлення", - стверджує він.

Демонтаж гаражів Кутняк також називає незаконним.

Він наголосив, що на сайті благоустрою розміщується інформація про всі тимчасові споруди та МАФи, які підлягають знесенню. Даних гаражів нема в переліку таких об’єктів.

Також, за словами депутата, Департамент міського благоустрою КМДА не мав права на самовільний демонтаж розміщених гаражів, оскільки Торгове представництво республіки Таджикистан в Україні ще в 2010 році зверталося до Головного управління благоустрою м. Києва з проханням демонтувати ці 38 гаражів, проте отримало відмову, оскільки Благоустрій відповів, що таке питання підлягає вирішенню в судовому порядку.

Після відмови Благоустрою демонтувати гаражі Торгове представництво Таджикістану звернулося до суду, проте в результаті довгого судового процесу позов так і не було задоволено, а позовну заяву залишено без розгляду.

"Дивно, що дане рішення за збігом обставин не було розміщено в Єдиному реєстрі судових рішень, і лише за заявою помічниці Левченка, дане рішення опублікували тільки в жовтні 2017 року, хоча саме рішення датується 2013 роком", - додав депутат Київради.

Він стверджує, що 9 березня представники КП "Київблагоустрій" приїхали без попередження о 3 ночі й "почали брутально викидати приватне майно людей на сніг (і навіть розтягувати дещо собі), бити жінок, поламали місцевому мешканцю ніс та взагалі поводитися гірше беркуту".

Як повідомлялося, 9 березня зранку депутат Київради Святослав Кутняк заявив, що позафракціійного народного депутата, члена ВО "Свобода" Юрія Левченка побили до втрати свідомості на акції проти забудови в Києві.

Поліція розпочала за фактом інциденту кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 "Хуліганство".

"Наряди поліції встановили, що працівники благоустрою, відповідно до припису, проводили демонтаж гаражів. На місце прибули народний депутат Юрій Левченко і депутат Київради Святослав Кутняк, які намагалися кинути пляшку з займистою сумішшю. У результаті виникла сутичка, яку припинили правоохоронці", - заявили в поліції.

На Facebook-сторінці Торгового представництва республіки Таджикистан в Україні з'явилася заява з проханням до компетентних органів та структурних підрозділів КМДА розібратися з конфліктом на вулиці Половецькій. Однак сама сторінка була створена лише 9 березня, має лише 2 підписників, і це єдине повідомлення на ній.

10 березня прокуратура Києва повідомила, що інцидент між Левченком та групою осіб розслідуватиметься за статтею "Насильство щодо державного діяча".