Соратник избитого Левченко объяснил суть конфликта на Татарке

Соратник избитого в пятницу нардепа Юрия Левченко, депутат Киевсовета Святослав Кутняк настаивает, что снос гаражей на улице Половецкой, который стало причиной конфликта, является незаконным.

На своей странице в Facebook Кутняк написал: "Хотя эта афера началась с противозаконных решений Киевсовета времен Черновецкого и Попова, нынешнее развитие событий - исключительно следствие коррупции в Киевсовете времен Кличко, ведь именно во времена Кличко без принятия решения Киевсоветом благодаря фальсификации документов в КГГА был возобновлен договор аренды земли с лицом, не имевшим на это права".

По его информации, решением Киевсовета от 28.12.2006 торговому представительству Республики Таджикистан был передан в аренду на 3 года под застройку земельный участок 0.24 га на ул. Половецкой 25/27-29.

На этом земельном участке долгие годы были расположены боксы гаражного кооператива.

"На основании решения Киевсовета был заключен договор аренды, в котором прямо указано, что земельный участок не имеет никаких недостатков, то есть он свободен от застройки! И арендатор подписал этот договор и по акту принял участок с гаражами, как готовый под застройку", - отметил Кутняк.

По его словам, решением Киевсовета от 08.07.2010 договор аренды был продлен до 25.05.2013 года, после чего Торговое представительство начало судиться за снос гаражей, которые якобы неизвестно откуда были самовольно построены на земельном участке, который без недостатков был ранее передан в аренду.

Хотя в первых инстанциях арендатор выиграл, 20.02.2013 коллегия Высшего спецсуда отменила предыдущие решения, ведь Торговое представительство подавало иск к фиктивному владельцу одного из 38 гаражей, а не к реальным владельцам имущества.

Уже после завершения срока аренды в 2013 году, Торговое представительство снова попыталось в судебном порядке признать гаражи самовольным строительством, но само не появилось дважды в суд и иск был возвращен.

"То есть, арендатор отказался от дальнейших намерений застройки и аренды земли. Этот отказ подтверждается и тем, что Арендатор до конца 2016 года вообще не обращался в Киевсовет о возобновлении договора аренды, хотя был обязан сообщить о намерениях по возобновлению не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока аренды", - пишет Кутняк.

По его словам, уже во времена Кличко, в ноябре 2016 года Торговое представительство Республики Таджикистан неожиданно обратилось в Киевсовет с просьбой продлить договор аренды участка, которым они не пользовались.

Депутат Киевсовета отметил, что договор закончился еще 25.05.2013, и даже в случае предварительного обновления, его действие все равно бы закончилось еще 25.05.2016 года.

Он отметил, что в 2015-2016 годах Верховный Суд Украины неоднократно рассматривал дела по применению положений ст. 33 Закона Украины "Об аренде земли" (возобновление договора аренды земли).

"В случае, если арендатор ненадлежащим образом не выполнял условия договора, он не имеет преимущественного права перед другими лицами на заключение договора аренды земли на новый срок (возобновление договора аренды земли), а земельный участок коммунальной собственности может быть предоставлен ​​ему в аренду исключительно на общих основаниях с соблюдением требований статей 124 и 134 Земельного кодекса Украины, но ни в коем случае не путем возобновления договора аренды земли", - утверждает депутат.

Но, подчеркивает он, арендатор не пользовался земельным участком, а также неоднократно грубо нарушал условия договоров и теоретически не имел права на его восстановление.

"То есть, хотя Торговое представительство Республики Таджикистан вообще не имело никаких прав на возобновление договора аренды, Департамент земресурсов КГГА непонятно почему в 2016 году готовит соответствующее заключение о законности возобновления, а земельная комиссия Киевсовета согласовывает это заведомо незаконное возобновление", - утверждает он.

Демонтаж гаражей Кутняк также называет незаконным.

Он отметил, что на сайте благоустройства размещается информация обо всех временных сооружениях и МАФах, которые подлежат сносу. Данных гаражей нет в перечне таких объектов.

Также, по словам депутата, Департамент городского благоустройства КГГА не имел права на самовольный демонтаж размещенных гаражей, поскольку Торговое представительство республики Таджикистан в Украине еще в 2010 году обращалось в Главное управление благоустройства Киева с просьбой демонтировать эти 38 гаражей, однако получило отказ, поскольку Благоустройство ответило, что такой вопрос подлежит разрешению в судебном порядке.

После отказа Благоустройства демонтировать гаражи Торговое представительство Таджикистана обратилось в суд, однако в результате долгого судебного процесса иск так и не был удовлетворен, а исковое заявление оставлено без рассмотрения.

"Странно, что данное решение по стечению обстоятельств не было размещено в Едином реестре судебных решений, и только по заявлению помощницы Левченко, данное решение опубликовали только в октябре 2017 года, хотя само решение датируется 2013 годом", - добавил депутат Киевсовета.

Он утверждает, что 9 марта представители КП "Киевблагоустройство" приехали без предупреждения в 3 ночи и "начали грубо выбрасывать личное имущество людей на снег (и даже растягивать кое-что себе), бить женщин, поломали местному жителю нос и вообще весли себя хуже Беркута".

Как сообщалось, 9 марта утром депутат Киевсовета Святослав Кутняк заявил,что народного депутата Юрия Левченко избили до потери сознания на акции против застройки в Киеве.

Полиция начала по факту инцидента уголовное производство по ч. 2 ст. 296 "Хулиганство".

"Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью. В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители", - отметили в полиции.

На Facebook-странице Торгового представительства республики Таджикистан в Украине появилось заявление с просьбой к компетентным органам и структурным подразделениям КГГА разобраться с конфликтом на улице Половецкой. Однако сама страница создана только 9 марта, имеет только 2 подписчиков, и это единственное сообщение на ней.

10 марта прокуратура Киева сообщила, что инцидент между Левченко и группой лиц будет расследоваться по статье "Насилие в отношении государственного деятеля".