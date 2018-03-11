Армія Асада заблокувала два міста в Східній Гуті

Урядовим силам Сирії вдалося розділити підконтрольну повстанцям Східну Гуту на три частини і заблокувати два стратегічно важливих міста.

Про це повідомляє правозахисна організація "Сирійська наглядова рада з прав людини" (SOHR) з посиланням на очевидців, пише DW.com.

Армія президента Башара Асада відрізала від підконтрольного повстанцям регіону стратегічно важливі міста Дума і Хараста, а також захопила інший населений пункт - Місраба.

Репортер агентства AFP повідомив про обстріл Думи з повітря. За інформацією SOHR, сирійська армія взяла під контроль дороги, що з'єднують Думу з Харастою (на сході) і Місрабою (на півдні).

Таким чином військам Асада вдалося розділити Східну Гуту на три частини: Дума і його оточення на півночі, Хараста на заході і інші населені пункти на сході.

Сирійська урядова армія почала наступ на Східну Гуту - один з решти, що лишились, підконтрольних повстанцям регіонів - в середині лютого.

Як повідомлялось, станом на 7 березня, унаслідок інтенсивних ударів сирійського режиму по Східній Гуті загинуло більше 800 мирних жителів.

Як відомо, 24 лютого РБ ООН ухвалила резолюцію щодо Сирії, за якою у країні має бути запроваджене 30-денне перемир'я з метою доставки гуманітарної допомоги та евакуації поранених. Однак гуманітарне перемир'я постійно порушується.

У районі, котрий з усіх боків заблоковано урядовими військами, перебуває близько 400 тис. людей, які потребують термінової доставки продуктів харчування і предметів першої необхідності.

Раніше США, Велика Британія і Німеччина закликали Росію припинити участь у бомбардуванні сирійської Східної Гути і переконати режим Башара Асада припинити наступальні операції проти цивільного населення.

За даними США, починаючи з 24 лютого (день, коли була прийнята резолюція) по 28 лютого російські ВКС здійснили щонайменше по 20 бойових вильотів на деньв район Дамаска і Східної Гути з аеродрому Хмеймім на півночі країни.

Президент Сирії Башар Асад заявив, що продовжить наступ на контрольовану повстанцями Східну Гуту, незважаючи на заклики дотримуватися 30-денного перемир'я, як того вимагає резолюція ООН.