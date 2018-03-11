Армия Асада блокировала два города в Восточной Гуте

Правительственным силам Сирии удалось разделить подконтрольную повстанцам Восточную Гуту на три части и блокировать два стратегически важных города.

Об этом сообщает правозащитная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR) со ссылкой на очевидцев, пишет DW.com.

Армия президента Башара Асада отрезала от подконтрольного повстанцам региона стратегически важные города Дума и Хараста, а также захватила другой населенный пункт - Мисраба.

Репортер агентства AFP сообщил об обстрелах Думы с воздуха. По информации SOHR, сирийская армия взяла под контроль дороги, соединяющие Думу с Харастой (на востоке) и Мисрабой (на юге).

Таким образом войскам Асада удалось разделить Восточную Гуту на три части: Дума и его окружение на севере, Хараста на западе и остальные населенные пункты на востоке.

Сирийская правительственная армия начала наступление на Восточную Гуту - один из оставшихся подконтрольных повстанцам регионов - в середине февраля.

Как сообщалось, по состоянию на 7 марта, вследствие интенсивных ударов сирийского режима по Восточной Гуте погибло более 800 мирных жителей.

Как известно, 24 февраля СБ ООН принял резолюцию по Сирии, по которой в стране должно быть введено 30-дневное перемирие с целью доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых. Однако гуманитарное перемирие постоянно нарушается.

В районе, котрый со всех сторон заблокирован правительственными войсками, находятся около 400 тыс. людей, нуждающихся в срочной доставке продуктов питания и предметов первой необходимости.

Ранее США, Великобритания и Германия призвали Россию прекратить участие в бомбардировке сирийской Восточной Гуты и убедить режим Башара Асада прекратить наступательные операции против гражданского населения.

По данным США, начиная с 24 февраля (день, когда была принята резолюция) по 28 февраля российские ВКС совершили по меньшей мере по 20 боевых вылетов в день в район Дамаска и Восточной Гуты с аэродрома Хмеймим на севере страны.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что продолжит наступление на контролируемую повстанцами Восточную Гуту, несмотря на призывы соблюдать 30-дневное перемирие, как того требует резолюция ООН.