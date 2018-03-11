У Києві підпалили храм УПЦ МП
У ніч на 10 березня невідомі підпалили храм УПЦ МП на честь Преображення Господнього, розташований біля Київського міського протитуберкульозного диспансера №1 Оболонського району.
Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, підпал стався орієнтовно о 3 годині ночі.
Невідомі розбили вікно, залили всередину горючу суміш та підпалили храм.
На місце події прибули співробітники поліції. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження.
Зазначається, що храм зазнав значних пошкоджень і потребує ремонту.
"Це вже не перший акт вандалізму стосовно цього храму. 1 жовтня 2015 року зловмисники залишили на стіні церковної будівлі образливі надписи, що дискредитували та зводили безпідставні наклепи на УПЦ", - додали в інформаційно-просвітницькому відділі церкви.
Як відомо, 25 січня поліція повідомила, що за спробу підпалити так званий "Десятинний монастир" УПЦ (МП) затримали Олександра Горбаня й Олексія Шемотюка, які виявилися архітекторами. Провадження відкрили за статтею про "замах на умисне знищення або пошкодження майна".
Того ж дня націоналісти організацій "С-14", "Традиції і порядок" та "Сокол" зрізали інформаційний борд каплиці Московського патріархату біля "Десятинної церкви".
Шевченківський райсуд Києва взяв двох архітекторів під варту на два місяці з можливістю внесення застави, попри клопотання прокурора обмежитись домашнім арештом.
3 лютого біля Національного музею історії України на підтримку архітекторів мітингували кілька сотень людей. Паралельно представники УПЦ (МП) проводили мітинг-молебень на захист споруди.
5 лютого Апеляційний суд Києва відпустив Горбаня й Шемотюка на поруки народних депутатів.
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