У Києві підпалили храм УПЦ МП

У ніч на 10 березня невідомі підпалили храм УПЦ МП на честь Преображення Господнього, розташований біля Київського міського протитуберкульозного диспансера №1 Оболонського району.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, підпал стався орієнтовно о 3 годині ночі.

Невідомі розбили вікно, залили всередину горючу суміш та підпалили храм.

Всі фото УПЦ

На місце події прибули співробітники поліції. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження.

Зазначається, що храм зазнав значних пошкоджень і потребує ремонту.

"Це вже не перший акт вандалізму стосовно цього храму. 1 жовтня 2015 року зловмисники залишили на стіні церковної будівлі образливі надписи, що дискредитували та зводили безпідставні наклепи на УПЦ", - додали в інформаційно-просвітницькому відділі церкви.

Як відомо, 25 січня поліція повідомила, що за спробу підпалити так званий "Десятинний монастир" УПЦ (МП) затримали Олександра Горбаня й Олексія Шемотюка, які виявилися архітекторами. Провадження відкрили за статтею про "замах на умисне знищення або пошкодження майна".

Того ж дня націоналісти організацій "С-14", "Традиції і порядок" та "Сокол" зрізали інформаційний борд каплиці Московського патріархату біля "Десятинної церкви".

Шевченківський райсуд Києва взяв двох архітекторів під варту на два місяці з можливістю внесення застави, попри клопотання прокурора обмежитись домашнім арештом.

3 лютого біля Національного музею історії України на підтримку архітекторів мітингували кілька сотень людей. Паралельно представники УПЦ (МП) проводили мітинг-молебень на захист споруди.

5 лютого Апеляційний суд Києва відпустив Горбаня й Шемотюка на поруки народних депутатів.

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