В Киеве подожгли храм УПЦ МП

В ночь на 10 марта неизвестные подожгли храм УПЦ МП в честь Преображения Господня, расположенный возле Киевского городского противотуберкулезного диспансера №1 Оболонского района.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, поджог произошел ориентировочно в 3 часа ночи.

Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм.

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На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По факту преступления открыто уголовное производство.

Отмечается, что храм получил значительные повреждения и нуждается в ремонте.

"Это уже не первый акт вандализма в отношении этого храма. 1 октября 2015 года злоумышленники оставили на стене церковного здания оскорбительные надписи, которые дискредитировали и сводили безосновательную клевету на УПЦ", - добавили в информационно-просветительском отделе церкви.

Как известно, 25 января полиция сообщила, что за попытку поджечь так называемый "Десятинный монастырь" УПЦ (МП) задержали Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, которые оказались архитекторами. Производство открыли по статье о "покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества".

В тот же день националисты организаций "С-14", "Традиции и порядок" и "Сокол" срезали информационный борд часовни Московского патриархата возле "Десятинной церкви".

Шевченковский райсуд Киева взял двух архитекторов под стражу на два месяца с возможностью внесения залога, несмотря на ходатайство прокурора ограничиться домашним арестом.

3 февраля у Национального музея истории Украины в поддержку архитекторов митинговали несколько сотен человек. Параллельно представители УПЦ (МП) проводили митинг-молебен в защиту сооружения.

5 февраля Апелляционный суд Киева отпустил Горбаня и Шемотюка на поруки народных депутатов.

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