Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Волкер заявив, що найближчим часом приїде до Києва. Хоче на схід

Неділя, 11 березня 2018, 16:42
Волкер заявив, що найближчим часом приїде до Києва. Хоче на схід

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що найближчим часом відвідає Київ та хоче поїхати на Схід.

Про це Волкер заявив на полях Брюссельського форуму, пише Голос Америки.

"Найближчим часом я відвідаю Україну, хочу поїхати на схід", - заявив він та додав, що дата відвідин поки що не встановлена.

Як відомо, раніше Волкер заявив, що США працюють над посиленням оборонних можливостей України, щоб унеможливити дальшу агресію з боку Росії, виключив врегулювання конфлікту на Донбасі силовим методом і висловив думку, що "Л/ДНР" мають бути ліквідовані

23 січня Волкер здійснив візит до України, де зустрівся з президентом Петром Порошенкомглавою Генштабу Віктором Муженко і секретарем РНБО Олександром Турчиновим. Також Волкер мав зустріч з главою МінТОТ Чернишем, обговоривши допомогу жителям тимчасово окупованих територій України.

В ході візиту Волкер планував відвідати Донбас, проте передумав через погіршення погодних умов.

Теми: СШАДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
США
У США горила Саллі, яку вважали самцем, народила малюка
Коли ЗСУ розгорнуться, на фронті будуть зміни – Блінкен
Розвідка США не сумнівається у словах Путіна, що ядерна зброя вже у Білорусі
Останні новини
15:41
ГУР атакувало і паралізувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
Усі новини...
Реклама: