Волкер заявив, що найближчим часом приїде до Києва. Хоче на схід

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що найближчим часом відвідає Київ та хоче поїхати на Схід.

Про це Волкер заявив на полях Брюссельського форуму, пише Голос Америки.

"Найближчим часом я відвідаю Україну, хочу поїхати на схід", - заявив він та додав, що дата відвідин поки що не встановлена.

Як відомо, раніше Волкер заявив, що США працюють над посиленням оборонних можливостей України, щоб унеможливити дальшу агресію з боку Росії, виключив врегулювання конфлікту на Донбасі силовим методом і висловив думку, що "Л/ДНР" мають бути ліквідовані.

23 січня Волкер здійснив візит до України, де зустрівся з президентом Петром Порошенком, главою Генштабу Віктором Муженко і секретарем РНБО Олександром Турчиновим. Також Волкер мав зустріч з главою МінТОТ Чернишем, обговоривши допомогу жителям тимчасово окупованих територій України.

В ході візиту Волкер планував відвідати Донбас, проте передумав через погіршення погодних умов.