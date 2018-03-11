Волкер заявил, что в ближайшее время приедет в Киев. Хочет на восток

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в ближайшее время посетит Киев и хочет поехать на Восток.

Об этом Волкер заявил на полях Брюссельского форума, пишет Голос Америки.

"В ближайшее время я посещу Украину, хочу поехать на восток", - заявил он и добавил, что дата посещения пока не установлена.

Как известно, ранее Волкер заявил, что США работают над усилением оборонительных возможностей Украины, чтобы исключить дальнейшую агрессию со стороны России, исключил урегулирование конфликта на Донбассе силовым методом и выразил мнение, что "Л/ДНР" должны быть ликвидированы.

23 января Волкер совершил визит в Украину, где встретился с президентом Петром Порошенко, главой Генштаба Виктором Муженко и секретарем СНБО Александром Турчиновым. Также Волкер встретился с главой МинТОТ Чернышем, обсудив помощь жителям временно оккупированных территорий Украины.

В ходе визита Волкер собирался посетить Донбасс, однако передумал из-за ухудшения погодных условий.