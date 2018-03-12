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Луценко розповів, чи є в нього "папки" на депутатів

Понеділок, 12 березня 2018, 15:07

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що в найближчий час ще не раз з'явиться на засіданні регламентного комітету Верховної Ради щодо окремих депутатів.

Про це він сказав після засідання комітету, відповідаючи на запитання журналістів, про що спілкувався з депутатами і чи не цікавилися вони тим, чи є у нього на них окремі "папки".

"Папочки на депутатів, як правило, нечаста річ. Хоча, думаю, на засідання цього комітету в найближчий час мені доведеться приходити не один раз", - сказав Луценко.

Він додав, що радий рішенням щодо згоди на притягнення народного депутата Євгена  Бакуліна до кримінальної відповідальності, його затримання та арешту і сподівається, що Верховна рада буде такою ж одностайною

"Хочу зазначити, що Бакулін покинув територію України кілька років тому, будучи народним депутатом. Не буду приховувати, що не один раз передавав через депутатів його фракції прохання прибути в Україну для роботи зі слідством", - розповів Генпрокурор.

Він додав, що відповідь завжди була однаковою - зайнятий або хворіє. І саме тому слідство вирішило, що найефективнішим для розслідування даної справи буде його затримання.

Як відомо, 12 березня регламентний комітет розглянув подання Генпрокуратури щодо надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Євгена Бакуліна і пізніше рекомендував Верховній Раді забрати у нардепа недоторканність.

Сам Бакулін на засіданні комітету відсутній. Замість себе він прислав адвоката та письмові пояснення, в яких зокрема зазначив, що хворий.

Детальніше про ймовірну участь Бакуліна у злочинній схемі можна прочитати тут.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛуценкоГенпрокуратураБакулін
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