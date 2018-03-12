Луценко рассказал, есть ли у него "папки” на депутатов

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Понедельник, 12 марта 2018, 16:07

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в ближайшее время еще не раз появится на заседании регламентного комитета Верховной Рады по отдельным депутатам.

Об этом он сказал после заседания комитета, отвечая на вопрос журналистов, о чем общался с депутатами и не интересовались они тем, есть ли у него на них отдельные "папки".

"Папочки на депутатов, как правило, вещь нечастая. Хотя, думаю, на заседание этого комитета в ближайшее время придется приходить не один раз", - сказал Луценко.

Он добавил, что рад решению о согласии на привлечение народного депутата Евгения Бакулина к уголовной ответственности, его задержания и ареста и надеется, что Верховная Рада будет такой же единодушной.

"Хочу отметить, что Бакулин покинул территорию Украины несколько лет назад, будучи народным депутатом. Не буду скрывать, что не раз передавал через депутатов его фракции просьбу прибыть в Украину для работы со следствием", - рассказал Генпрокурор.

Он добавил, что ответ всегда была одинаковый - занят или болеет. И именно поэтому следствие решило, что наиболее эффективным для расследования данного дела будет его задержание.

Как известно, 12 марта регламентный комитет рассмотрел представление Генпрокуратуры о предоставлении согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Евгения Бакулина и позже рекомендовал Верховной Раде снять с нардепа неприкосновенность.

Сам Бакулин на заседании комитета отсутствует. Вместо себя он прислал адвоката и письменные объяснения, в которых в частности отметил, что болен.

Адвокат заявил, что считает представление Генеральной прокуратуры недостаточными и отметил, что Бакулин "не скрывается от следствия".

Подробнее о вероятном участии Бакулина в преступной схеме можно прочитать здесь.

Яна Миланова, УП
Темы: Луценко Генпрокуратура Бакулин
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