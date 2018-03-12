Комітет рекомендував Раді забрати у Бакуліна недоторканність  

Регламентний комітет Верховної Ради дав дозвіл на притягнення до відповідальності, на затримання і арешт нардепа "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна.

За таке рішення одноголосно проголосували у понеділок члени комітету.

Комітет визнав законними усі три подання ГПУ на Бакуліна.

Нардеп від "Опоблоку" Михайло Папієв не брав участь у голосуванні, оскільки має конфлікт інтересів із Бакуліним.

Після цього генпрокурор заявив журналістам, що комітет дав високі оцінки якості слідства.

Луценко сподівається, що Верховна Рада у вівторок підтримає його подання і проголосує за притягнення Бакуліна до відповідальності.

Як відомо, 12 березня регламентний комітет розглядав подання Генпрокуратури щодо надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Євгена Бакуліна.

Розгляд відбувся без присутності Бакуліна, який повідомив листом про незадовільний стан здоров'я.

Під час засідання комітету генпрокурор Юрій Луценко запропонував Бакуліну піти на угоду зі слідством.

16 лютого генпрокурор Юрій Луценко підписав подання про затримання і притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна.

Луценко зазначав, що подання стосується підозр за статтями 255 (створення організованого злочинного угрупування), 191 (розкрадання державних коштів) та інших статей у справі про так звані "вишки Бойка".

За словами генпрокурора, Бакулін, попри те, що є нардепом, територію України давно не відвідував.

Бакулін очолював "Нафтогаз України" з березня 2010 року по березень 2014 року. У березні 2014 року його затримали за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах. Згодом Печерський суд Києва відпустив Бакуліна під заставу в сумі 10 млн грн.