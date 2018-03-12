У Савченко заявляють, що не отримували повісток з СБУ

Позафракційний народний депутат Надія Савченко не отримувала повістку на допит від Служби безпеки, але планує з'явитися на виклик по приїзді в Україну.

Про це заявила "Українській правді" сестра і помічник Надії Савченко Віра.

Вона підтвердила, що Надія Савченко знаходиться за кордоном - в Страсбурзі - і про своє відрядження повідомляла Верховну Раду офіційно

Сказати, коли Надія повернеться в Україну, Віра Савченко не змогла, але на запитання, чи з'явиться вона на виклик СБУ відповіла ствердно:

"Як тільки вона прибуде в Україну, думаю, відразу без проблем".

У свою чергу прес-секретар нардепа Тетяна Проторченко заявляє, що Надія Савченко знаходиться з робочим візитом в ПАРЄ.

"Надія Савченко знаходиться з робочим візитом в ПАРЄ де в неï запланованi зустрiчi з європарламентарями з питань визволення українських політв’язнів з РФ. Повісток, запрошень чи будь-яких інших документів, Надія Вікторівна, відповідно не отримувала", – написала вона у Facebook.

Водночас за даними "Української правди" цього тижня не заплановано жодних сесій ПАРЄ.

Натомість 12-15 березня триватиме пленарна сесія Європейського парламенту. В понеділок о 19.30 у Європарламенті розпочнеться засідання Комітету у закордонних справах. Водночас

обговорення проблеми в’язнів на ній не планується.

Як повідомлялось, генеральний прокурор Юрій Луценко у понеділок заявив журналістам, що народного депутата Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у справі Володимира Рубана.

"Служба безпеки України направила народному депутату Надії Савченко виклик на допит на завтра (вівторок, 13 березня – ред.), тим не менше сьогодні о 4 ранку вона відбула з території країни", - сказав голова ГПУ.

За його словами, депутат поїхала на міжнародну конференцію, хоч і не є офіційним членом делегації.

При цьому Луценко зазначив, що Савченко має "повні підстави" відвідати цей захід.

"Я зараз хотів би звернутися до Савченко: якщо вона і справді така мужня і чесна, як каже про це на нескінчених ефірах, завтра вона має бути в Службі безпеки України", - наголосив генпрокурор.